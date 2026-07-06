世界盃｜夏蘭特入兩球成國家英雄！　挪威爆冷淘汰巴西

世界盃16強矚目一戰開鑼！ 坐擁雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）、卡斯米路（Casemiro）等球星的五屆冠軍巴西，面臨由艾寧夏蘭特（Erling Haaland）領軍的「黑馬份子」挪威。 賽前被看低一線的挪威，憑著神鋒夏蘭特梅開二度，爆冷以2:1淘汰巴西，晉身八強。

般奴古馬雷斯主射十二碼 「窒步」即宴客 挪威甫開賽便主動逼搶，險些先開紀錄，柏德列貝治（Patrick Berg）於3分鐘乘巴西未有及時解團，禁區內施射得手。然而旁證示意阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）於較早前組織越位在先，入球無效。 及至12分鐘，巴西前鋒馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）於禁區內被侵犯，球證原本並未判罰，但在查看視像助理裁判（VAR）的重播後，決定改判為十二碼。般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）「窒步」主射極刑，卻被挪威門將利蘭（Orjan Haskjold Nyland）成功「捉路」撲出。

隨後兩隊互有攻守，但始終未能破門，半場以0:0打成平手。

夏蘭特梅開二度 尼馬入球巴西仍出局 換邊後兩隊節奏稍緩，巴西教練安察洛堤（Carlo Ancelotti）於58分鐘換入恩歷克（Endrick Felipe），此子後備入替後僅1分鐘便差此建下奇功，接應雲尼斯奧斯妙傳後形成「單刀」，射門卻完全不中目標。 挪威隨後先開紀錄，入球者捨夏蘭特其誰？這名挪威神鋒於80分鐘接應舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）的左路傳中，壓過加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）銅頭一揮頂入，為挪威領先1:0。 夏蘭特於90分鐘左路禁區頂大力射門破網，以一記罕有遠射為挪威奠勝。儘管尼馬（Neymar）臨完場前射入十二碼為巴西「破蛋」，仍無阻挪威以2:1淘汰巴西。

挪威晉級後，將於7月12日凌晨5點面臨墨西哥及英格蘭之間的勝方。