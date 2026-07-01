世界盃｜夏蘭特入球絕殺！ 挪威險勝科特迪瓦晉級

賽前被稱為今屆世界盃「黑馬」的挪威，於32強對陣首度晉身淘汰賽的科特迪瓦。 雖然科特迪瓦一度由阿密特迪亞路（Amad Diallo）的「世界波」追平，但挪威憑著勝在有艾寧夏蘭特（Erling Haaland），「挪威神鋒」臨完場前一槌定音，帶領挪威以2:1險勝對手，昂然晉身16強，歷史上首次於世界盃淘汰賽取得勝仗。

科特迪瓦對挪威精華

挪威主力復任正選 努沙轟「世界波」領先 於分組賽最後一輪對法國盡出副選的挪威，今場夏蘭特、馬田奧迪加特（Martin Odegaard）、阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）等主力固然悉數上陣。 甫開賽兩隊都比較保守，未有具威脅的埋門出現。及至 39 分鐘，挪威翼鋒安東尼奧努沙（Antonio Nusa）帶來驚喜，於禁區左路推橫一步馬上「燙射」，皮球直飛遠柱上角，挪威憑著這個「世界波」先開紀錄，領先1:0至完場。

阿密特迪亞路先護空門 再妙射助科特迪瓦追平 落後一球的科特迪瓦，換邊後保持多數控球權，可惜一番組織都未能化為入球。科特迪瓦於60分鐘變陣，換入阿密特迪亞路，此子隨即成為奇兵。 挪威於66分鐘一次角球攻勢，希格甘（Torbjorn Heggem）接應基斯杜化艾查（Kristoffer Vassbakk Ajer）頭槌二傳，門前「窩利」抽射，阿密特迪亞路恰好站在門線前「護空門」，才令科特迪瓦不需再失一球。 阿密特迪亞路再於74分鐘在前場右路發難，與隊友撞牆後再扭過2名挪威後衛勁射破網。這個入球絕機有機會競逐今屆世盃最佳金球，為科特迪瓦追平1:1。

挪威神鋒發威 臨完場前絕殺入球 今場夏蘭特全場被嚴密看管，幾乎完全沒有表現。然而「神鋒」往往只需一個機會—挪威於86分鐘憑著一次漂亮的前場組織，短傳入滲至對手心臟地帶，夏蘭特接應隊友柏德列貝治（Patrick Berg）的右路傳中，門前輕鬆撞入。這名挪威前鋒射入其世界盃第5球，帶領挪威以2:1再度超前，最終成功擊敗科特迪瓦，晉身16強。

挪威神鋒發威 臨完場前絕殺入球（路透社）

挪威有驚無險之下晉級16強，追平隊史於世界盃的最佳成績。「維京軍團」於16強對手會面對巴西，大戰於7月6日凌晨4點上演。