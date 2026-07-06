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體育
出版：2026-Jul-06 10:31
更新：2026-Jul-06 10:31

世界盃｜夏蘭特主理維京划船　坦言「發夢都冇想到贏巴西」

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世界盃｜夏蘭特主理維京划船 坦言「發夢都無想到贏巴西」

世界盃｜夏蘭特主理維京划船 坦言「發夢都無想到贏巴西」

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艾寧夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度，助挪威在世界盃16強以2:1淘汰巴西，創造隊史最佳成績。每場贏波後，都由隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）打鼓，一眾球員與球迷一同維京划船「Viking Row」。今場奧迪加特拖著夏蘭特的手，讓後者主理。

世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）主理維京划船「Viking Row」打鼓 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）主理維京划船「Viking Row」打鼓 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）主理維京划船「Viking Row」打鼓 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）主理維京划船「Viking Row」打鼓 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）主理維京划船「Viking Row」打鼓 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度 夏蘭特（Erling Haaland）今屆世界盃已攻入7球 夏蘭特（Erling Haaland）今屆世界盃已攻入7球 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度 夏蘭特（Erling Haaland）今屆世界盃已攻入7球 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度 夏蘭特（Erling Haaland）今屆世界盃已攻入7球

賽前曾坦言挪威贏巴西機會很微的夏蘭特表示︰「我仍然難以置信，發夢都沒有想到。擊敗巴西不可思議，有點超現實。今屆賽事達到了很多里程碑，每一次都達到新高，今場也是。」

起腳18次入7球效率驚人

被問到在今屆射手榜以7球追平美斯及麥巴比時，他就表示︰「作為球員當然想在世界盃有好表現，但達到這樣的成就，我不知如何用文字形容。我要打自己手臂去（證明不是發夢）。」有記者問到夏蘭特誰是今屆最佳球員，「是麥巴比還是你夏蘭特？」他直言是39歲的美斯。

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由於每場都被對手重點防守，夏蘭特在今屆世界盃僅有99次觸球，當中24次在對方禁區。然而前鋒的價值在於射門，夏蘭特只起腳18次就攻入7球，平均每2.5次起腳就入1球，效率驚人。

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巴西對挪威精華

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挪威奧斯陸等街頭成千上萬球迷慶祝，夏蘭特坦言「羨慕」，想參與其中。挪威主帥蘇巴根則形容︰「今場是挪威足球歷史最偉大一日，相信挪威人可以開一整個星期派對。夏蘭特當然是贏波功臣，但最重要是每個球員都踢得好好。」

挪威5次國際賽對巴西，保持3勝2和佳績，仍是唯一巴西未曾擊敗過的球隊。

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