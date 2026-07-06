世界盃｜夏蘭特主理維京划船　坦言「發夢都冇想到贏巴西」

賽前曾坦言挪威贏巴西機會很微的夏蘭特表示︰「我仍然難以置信，發夢都沒有想到。擊敗巴西不可思議，有點超現實。今屆賽事達到了很多里程碑，每一次都達到新高，今場也是。」

起腳18次入7球效率驚人

被問到在今屆射手榜以7球追平美斯及麥巴比時，他就表示︰「作為球員當然想在世界盃有好表現，但達到這樣的成就，我不知如何用文字形容。我要打自己手臂去（證明不是發夢）。」有記者問到夏蘭特誰是今屆最佳球員，「是麥巴比還是你夏蘭特？」他直言是39歲的美斯。