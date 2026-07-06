世界盃｜夏蘭特主理維京划船 坦言「發夢都無想到贏巴西」

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度，助挪威在世界盃16強以2︰1淘汰巴西，創造隊史最佳成績。每場贏波後，都由隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）打鼓，一眾球員與球迷一同維京划船「Viking Row」。今場奧迪加特拖著夏蘭特的手，讓後者主理。
賽前曾坦言挪威贏巴西機會很微的夏蘭特表示︰「我仍然難以置信，發夢都沒有想到。擊敗巴西不可思議，有點超現實。今屆賽事達到了很多里程碑，每一次都達到新高，今場也是。」
起腳18次入7球效率驚人
被問到在今屆射手榜以7球追平美斯及麥巴比時，他就表示︰「作為球員當然想在世界盃有好表現，但達到這樣的成就，我不知如何用文字形容。我要打自己手臂去（證明不是發夢）。」有記者問到夏蘭特誰是今屆最佳球員，「是麥巴比還是你夏蘭特？」他直言是39歲的美斯。
由於每場都被對手重點防守，夏蘭特在今屆世界盃僅有99次觸球，當中24次在對方禁區。然而前鋒的價值在於射門，夏蘭特只起腳18次就攻入7球，平均每2.5次起腳就入1球，效率驚人。
世界盃｜夏蘭特似布歐 與「Gordon Ramsay」拍住上 日本隊3人撞樣香港藝人？
挪威奧斯陸等街頭成千上萬球迷慶祝，夏蘭特坦言「羨慕」，想參與其中。挪威主帥蘇巴根則形容︰「今場是挪威足球歷史最偉大一日，相信挪威人可以開一整個星期派對。夏蘭特當然是贏波功臣，但最重要是每個球員都踢得好好。」
挪威5次國際賽對巴西，保持3勝2和佳績，仍是唯一巴西未曾擊敗過的球隊。