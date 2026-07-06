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體育
出版：2026-Jul-06 11:09
更新：2026-Jul-06 11:09

世界盃｜尼馬宣布退出巴西國家隊 賽後哭成淚人

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世界盃｜尼馬宣布退出巴西國家隊 賽後哭成淚人

世界盃｜尼馬宣布退出巴西國家隊 賽後哭成淚人

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巴西以1︰2不敵挪威，繼1990年世界盃後，近36年首度16強出局。34歲的球星尼馬（Neymar）雖然射入12碼，但無助森巴兵團晉級。賽後他哭成淚人，宣布退出國家隊。

世界盃16強，尼馬（Neymar）雖然射入12碼，但無助森巴兵團晉級。賽後他哭成淚人，宣布退出國家隊。 世界盃16強，尼馬（Neymar）雖然射入12碼，但無助森巴兵團晉級。賽後他哭成淚人，宣布退出國家隊。 世界盃16強，尼馬（Neymar）雖然射入12碼，但無助森巴兵團晉級。賽後他哭成淚人，宣布退出國家隊。 世界盃16強，尼馬（Neymar）雖然射入12碼，但無助森巴兵團晉級。賽後他哭成淚人，宣布退出國家隊。 世界盃16強，尼馬（Neymar）雖然射入12碼，但無助森巴兵團晉級。賽後他哭成淚人，宣布退出國家隊。 世界盃16強，尼馬（Neymar）雖然射入12碼，但無助森巴兵團晉級。賽後他哭成淚人，宣布退出國家隊。 世界盃16強，尼馬（Neymar）雖然射入12碼，但無助森巴兵團晉級。賽後他哭成淚人，宣布退出國家隊。 世界盃16強，尼馬（Neymar）雖然射入12碼，但無助森巴兵團晉級。賽後他哭成淚人，宣布退出國家隊。 世界盃16強，尼馬（Neymar）雖然射入12碼，但無助森巴兵團晉級。賽後他哭成淚人，宣布退出國家隊。 世界盃16強，尼馬（Neymar）雖然射入12碼，但無助森巴兵團晉級。賽後他哭成淚人，宣布退出國家隊。 世界盃16強，尼馬（Neymar）雖然射入12碼，但無助森巴兵團晉級。賽後他哭成淚人，宣布退出國家隊。 世界盃16強，尼馬（Neymar）雖然射入12碼，但無助森巴兵團晉級。賽後他哭成淚人，宣布退出國家隊。 世界盃16強，尼馬（Neymar）雖然射入12碼，但無助森巴兵團晉級。賽後他哭成淚人，宣布退出國家隊。

18歲時於新澤西首度為巴西上陣

因傷錯過首兩場分組賽，今場後備上陣，在完場前射入12碼，取得今屆個人第一個入球。他賽後哭成淚人，需要多名隊友同時安慰。他賽後宣布退出國家隊︰「我已經盡了力，在新澤西球場開展國際賽生涯，攻入首個國際賽入球，亦在此作結。」

尼馬在2010年以18歲之齡在新澤西球場友賽美國首度為巴西上陣，攻入巴西首個入球。十多年國家隊生涯，尼馬為國上陣130次累積攻入80球。

雲尼斯奧斯賽後感性多謝尼馬及安察洛堤︰「尼馬是我的偶像，在國家隊並肩作戰，對我來說是一個成就。他一路都很照顧我，祝福他未來一切順利。主教練也一直相信及支持我。」

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接受採訪時雙眼通紅的馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）︰「我不知道如何回應問題，老實說太難受了，更衣室都是哭聲，很難受。當然大家都知道痛苦總會過去。」馬昆奴斯則表示︰「球迷要有耐性，等待新一代成長。要支持他們。

安察洛堤自嘲︰我很常輸波

巴西教練安察洛堤總結道︰「大家都很失落。今屆世界盃不是很出色，但仍算交出好表現，今場甚至值得贏波。出局需要時間消化，未來有新的挑戰，大家要繼續進步。」肥安最後指自己習慣應對輸波︰「我很常輸波，但只要好好應對，視之為動力繼續向前進。」

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