世界盃｜尼馬宣布退出巴西國家隊 賽後哭成淚人

18歲時於新澤西首度為巴西上陣

因傷錯過首兩場分組賽，今場後備上陣，在完場前射入12碼，取得今屆個人第一個入球。他賽後哭成淚人，需要多名隊友同時安慰。他賽後宣布退出國家隊︰「我已經盡了力，在新澤西球場開展國際賽生涯，攻入首個國際賽入球，亦在此作結。」

尼馬在2010年以18歲之齡在新澤西球場友賽美國首度為巴西上陣，攻入巴西首個入球。十多年國家隊生涯，尼馬為國上陣130次累積攻入80球。

雲尼斯奧斯賽後感性多謝尼馬及安察洛堤︰「尼馬是我的偶像，在國家隊並肩作戰，對我來說是一個成就。他一路都很照顧我，祝福他未來一切順利。主教練也一直相信及支持我。」