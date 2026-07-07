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體育
出版：2026-Jul-07 05:11
更新：2026-Jul-07 05:11

世界盃｜C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級

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世界盃｜C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級（路透社）

世界盃｜C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級（路透社）

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十六強最矚目「西葡大戰」揭起戰幔！

兩隊今場鬥到最後，西班牙臨完場前憑著米基爾馬連奴（Mikel Merino）一箭定江山，以一球氣走葡萄牙。

賽前稱今屆世界盃或成為其「最後一舞」的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，C朗），今場碌碌無為，黯然出局。

C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級（路透社） C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級（路透社） C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級（路透社） C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級（路透社） C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級（路透社）

紐奴文迪斯不幸中楣　西葡半場互交白卷

兩隊曾於八年前世界盃分組賽碰頭，當年兩隊互攻得燦爛，打成3:3平手，其中C朗拿度更上演帽子戲法。八年後再會，西班牙狀態佔優，今屆世盃狀態火熱的西班牙前鋒奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）於8分鐘接應丹尼爾奧莫（Dani Olmo）直線，形成「單刀」卻射偏。

C朗於36分鐘有一入球良機，柏度尼圖（Pedro Neto）右路傳中，予遠柱祖奧菲歷斯（Joao Felix）頭槌二傳，可惜傳球不到位，C朗需要伸盡右腳才能勉強射門，西班牙門將烏尼西蒙（Unai Simon）一抱入懷。

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隨後都是葡萄牙的天下，紐奴文迪斯（Nuno Mendes）於41分鐘禁區外勁射，皮球「省中」西班牙右閘柏度樸路（Pedro Porro）再中楣，葡萄牙無緣先開紀錄，兩隊半場以0:0打成半手。

紐奴文迪斯不幸中楣　西葡半場互交白卷（路透社）

紐奴文迪斯不幸中楣　西葡半場互交白卷（路透社）

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西班牙補時絕殺　C朗最後一場世盃留憾

換邊後兩隊漸趨保守，葡萄牙主力左閘紐奴文迪斯於56分鐘傷出，成為今場轉捩點，其後葡萄牙連組織反擊都略顯困難。

臨完場前補時階段，兩名後備入替的西班牙兵米基爾馬連奴及費倫托利斯（Ferran Torres）炮製入球，米基爾馬連奴接應費倫托利斯直線，「單刀」射近柱得手，「狂牛軍團」於最後階段絕殺葡萄牙，以1:0小勝晉級。

西班牙補時絕殺　C朗最後一場世盃留憾（路透社）

西班牙補時絕殺　C朗最後一場世盃留憾（路透社）

西班牙有驚無險晉級，將於7月11日凌晨3時面對美國及比利時之間的勝方。

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