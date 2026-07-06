世界盃｜C朗批記者長期抹黑23年 忠告耶馬爾勿理會批評

C朗證最後一次踢世界盃 2018世界盃分組賽，C朗曾連中三元助葡萄牙以3︰3賽和西班牙。8年過去，C朗在今屆世界盃體能下降，去仗對克羅地亞射入12碼後，更在被換出後葡萄牙才在完場前入球取勝。記者會被問到現在心情時，他表示享受其中︰「今屆是我最後一屆世界盃了，希望來仗不是最後一場吧。無論賽果如何，我將問心無愧，不是100%，是1000%。我為足球已經付出一切。我不需要（再增添榮譽），我生活很好，我踢波只因喜歡足球。」他續道︰「我不需要贏世界盃，贏到與否我也是Cristiano。葡萄牙有能力贏到，但只有一隊冠軍。」

當被C朗聽到退休一字，突然在記者會中發火︰「我會在想退休的時候退休，而不是你們希望我退休的時候。一直問退休只是浪費時間，現在最重要的是明天對西班牙一仗，不想把焦點放在退休議題。」 「男人四十後更學懂被攻擊時感恩」 怒火一發不可收拾，被問到會否退出國家隊，C朗更進一步批評被傳媒狙擊23年︰「他們嘗試摧毀我，不用理會。葡萄牙人相信我們、支持我就可以，其餘都是垃圾，都不重要。神賜予我一切，而年齡令我更成熟及有經驗。男人四十後更學懂被攻擊時感恩。被人攻擊只會令我變得更強，我要多謝一眾記者令我成長。」C朗指向一名記者，並說︰「我知道你、還有其他人不喜歡我，但我記得你們的樣子，很清楚。」

明天面對西班牙前，C朗忠告西班牙新星耶馬爾（Lamine Yamal）不要接受批評︰「他前途無限。然而準備得愈好，就可以延續職業生涯。如果你將注意力放在批評上，就會迷失，應該把時間放在真心愛他的人身上。」 而對手西班牙主帥迪拉富恩迪（Luis de la Fuente）直言自己是C朗球迷︰「我很尊重他的鬥心、性格、每日都想進步的人，他是年輕人的榜樣。我們會留意他，不代表會人盯人防守，但大家都知道他在禁區的威力。」