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體育
出版：2026-Jul-06 13:13
更新：2026-Jul-06 13:13

世界盃｜C朗批記者長期抹黑23年 忠告耶馬爾勿理會批評

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世界盃｜C朗批記者長期抹黑23年 忠告耶馬爾勿理會批評

世界盃｜C朗批記者長期抹黑23年 忠告耶馬爾勿理會批評

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C朗拿度（Cristiano Ronaldo）領軍葡萄牙，在7月7日凌晨3時與西班牙爭入世界盃8強。如果葡萄牙被淘汰，今場很大機會是C朗最後一場世界盃比賽。然而41歲的C朗在記者會上「真性情」發火，怒斥被傳媒狙擊23年，又直言記得部份「不喜歡C朗記者的樣子」。

世界盃直播賽程｜C朗率葡萄牙鬥西班牙爭入8強 美國比利時周二8時開賽

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在記者會真性情發火 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在記者會怒斥被傳媒狙擊23年 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）指自己不需要贏世界盃去證明自己 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）今屆世界盃暫時攻入3球 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）去仗32強對克羅地亞被換出

C朗證最後一次踢世界盃

2018世界盃分組賽，C朗曾連中三元助葡萄牙以3︰3賽和西班牙。8年過去，C朗在今屆世界盃體能下降，去仗對克羅地亞射入12碼後，更在被換出後葡萄牙才在完場前入球取勝。記者會被問到現在心情時，他表示享受其中︰「今屆是我最後一屆世界盃了，希望來仗不是最後一場吧。無論賽果如何，我將問心無愧，不是100%，是1000%。我為足球已經付出一切。我不需要（再增添榮譽），我生活很好，我踢波只因喜歡足球。」他續道︰「我不需要贏世界盃，贏到與否我也是Cristiano。葡萄牙有能力贏到，但只有一隊冠軍。」

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當被C朗聽到退休一字，突然在記者會中發火︰「我會在想退休的時候退休，而不是你們希望我退休的時候。一直問退休只是浪費時間，現在最重要的是明天對西班牙一仗，不想把焦點放在退休議題。」

「男人四十後更學懂被攻擊時感恩」

怒火一發不可收拾，被問到會否退出國家隊，C朗更進一步批評被傳媒狙擊23年︰「他們嘗試摧毀我，不用理會。葡萄牙人相信我們、支持我就可以，其餘都是垃圾，都不重要。神賜予我一切，而年齡令我更成熟及有經驗。男人四十後更學懂被攻擊時感恩。被人攻擊只會令我變得更強，我要多謝一眾記者令我成長。」C朗指向一名記者，並說︰「我知道你、還有其他人不喜歡我，但我記得你們的樣子，很清楚。」

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明天面對西班牙前，C朗忠告西班牙新星耶馬爾（Lamine Yamal）不要接受批評︰「他前途無限。然而準備得愈好，就可以延續職業生涯。如果你將注意力放在批評上，就會迷失，應該把時間放在真心愛他的人身上。」

而對手西班牙主帥迪拉富恩迪（Luis de la Fuente）直言自己是C朗球迷︰「我很尊重他的鬥心、性格、每日都想進步的人，他是年輕人的榜樣。我們會留意他，不代表會人盯人防守，但大家都知道他在禁區的威力。」

世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）

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