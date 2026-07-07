世界盃｜C朗最後一舞留憾出局　賽後淚灑球場（有片）

世界盃｜C朗最後一舞留憾出局 賽後淚灑球場

當球證鳴起完場哨聲的一刻，全場焦點並未落在歡呼慶祝的西班牙身上，而是黯然神傷的葡萄牙隊長基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，C朗）。這名傳奇球星完場後終究難掩激動情緒，淚灑當場，這意味著他衝擊大力神盃的「最後一舞」，正式以遺憾拉下帷幕。

西班牙球星耶馬爾（Lamine Yamal）賽後識英雄重英雄，上前與C朗相擁，安慰這名世界盃旅程已經走到盡頭的足球傳奇。

雙方激戰至最後一刻，最終西班牙憑著米基爾馬連奴（Mikel Merino）臨完場前一記「單刀」入球，以1:0擊敗葡萄牙。當球證吹響完場哨聲，宣告葡萄牙正式出局。電視轉播的鏡頭緊緊捕捉住C朗的身影，他默默垂淚，並向全場上萬名葡萄牙球迷拍手鳴謝。

這場決定命運的生死戰中，葡萄牙迎戰實力強橫的西班牙，上演了一場矚目的「伊比利亞打吡」。

遺憾出局留尷尬紀錄 C朗至少突破淘汰賽無入球宿命

於今屆世界盃，C朗曾於32強對克羅地亞的比賽中射入十二碼，打破其世盃淘汰賽沒有入球的宿命。

然而C朗今屆世盃一共射門17次，卻未有為隊友製造過一次機會，成為另一尷尬紀錄。