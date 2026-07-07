世界盃｜美國不敵比利時出局！　東道主十六強全滅（有片）

比利時對美國的16強比賽，未開賽已經滿城風雨。在上場32強對陣波斯尼亞時領紅的美國前鋒科拿連巴洛根（Folarin Balogun），賽前盛傳因美國總統特朗普（Donald Trump）介入，令其停賽獲得暫緩。今場他依然正選上陣，甫出場便成為全場焦點。
比利時憑著奇兵基迪拿尼（Charles De Ketelaere）上半場梅開二度，最終以4:1擊敗美國，晉身八強。美國出局後，意味著三支主辦國（美國、加拿大、墨西哥）在16強盡數下馬。
【Now世界盃精華】美國 對 比利時
兩隊半場攻得燦爛 奇兵基迪拿尼入兩球
比利時今場正選陣容收起奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）及謝利美杜古（Jeremy Doku），實見奇效。今場擔任正選的中場尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin）於9分鐘乘美國後防解圍不及，傳中予前鋒基迪拿尼門前撞入，比利時早早領先1:0。
美國乘主場之利，亦非等閒之輩。馬歷堤曼（Malik Tillman）於31分鐘主理禁區頂罰球，射中人牆後反彈去反方向，比利時門將泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）只能眼看皮球破網。馬歷堤曼連續兩場射入罰球，為美國追平1:1。
不過僅兩分鐘後，比利時翼鋒李安度杜沙特（Leandro Trossard）左路傳中，基迪拿尼壓過美國中堅添列姆（Tim Ream），頭槌頂入，比利時再度領先2:1至半場完結。
美國門將「送禮」 拉斯堅射入空門奠勝
換邊後美國當然想扳回一城，但一次後場失誤足以致命。門將馬特費斯（Matt Freese）於57分鐘出迎至禁區外正欲解圍，卻被基迪拿尼從後踢走皮球，尼高拉斯拉斯堅接球後遠距離射入空門，為比利時擴大比分至3:1。
臨完場前補時階段，後備入替的比利時前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）為球隊「埋齋」，射入個人在國家隊的第93球，為比利時鎖定4:1勝局。
比利時晉級後，將於7月11日凌晨3時面對剛令C朗拿度（Cristiano Ronaldo）出局的西班牙。