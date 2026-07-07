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體育
出版：2026-Jul-07 09:59
更新：2026-Jul-07 09:59

世界盃｜美國不敵比利時出局！東道主16強全滅

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世界盃｜美國不敵比利時出局！　東道主十六強全滅（路透社）

世界盃｜美國不敵比利時出局！　東道主十六強全滅（路透社）

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比利時對美國的16強比賽，未開賽已經滿城風雨。在上場32強對陣波斯尼亞時領紅的美國前鋒科拿連巴洛根（Folarin Balogun），賽前盛傳因美國總統特朗普（Donald Trump）介入，令其停賽獲得暫緩。今場他依然正選上陣，甫出場便成為全場焦點。

比利時憑著奇兵基迪拿尼（Charles De Ketelaere）上半場梅開二度，最終以4:1擊敗美國，晉身八強。美國出局後，意味著3支主辦國（美國、加拿大、墨西哥）在16強盡數下馬。

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【Now世界盃精華】美國 對 比利時

兩隊半場攻得燦爛　奇兵基迪拿尼入兩球

比利時今場正選陣容收起奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）及謝利美杜古（Jeremy Doku），實見奇效。今場擔任正選的中場尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin）於9分鐘乘美國後防解圍不及，傳中予前鋒基迪拿尼門前撞入，比利時早早領先1:0。

美國乘主場之利，亦非等閒之輩。馬歷堤曼（Malik Tillman）於31分鐘主理禁區頂罰球，射中人牆後反彈去反方向，比利時門將泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）只能眼看皮球破網。馬歷堤曼連續兩場射入罰球，為美國追平1:1。

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不過僅兩分鐘後，比利時翼鋒李安度杜沙特（Leandro Trossard）左路傳中，基迪拿尼壓過美國中堅添列姆（Tim Ream），頭槌頂入，比利時再度領先2:1至半場完結。

馬歷堤曼連續兩場射入罰球，一度為美國追平。（路透社） 馬歷堤曼連續兩場射入罰球，一度為美國追平。（路透社） 馬歷堤曼連續兩場射入罰球，一度為美國追平。（路透社） 馬歷堤曼連續兩場射入罰球，一度為美國追平。（路透社）

美國門將「送禮」　拉斯堅射入空門奠勝

換邊後美國當然想扳回一城，但一次後場失誤足以致命。門將馬特費斯（Matt Freese）於57分鐘出迎至禁區外正欲解圍，卻被基迪拿尼從後踢走皮球，尼高拉斯拉斯堅接球後遠距離射入空門，為比利時擴大比分至3:1。

臨完場前補時階段，後備入替的比利時前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）為球隊「埋齋」，射入個人在國家隊的第93球，為比利時鎖定4:1勝局。

美國門將「送禮」　拉斯堅射入空門奠勝（路透社）

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比利時晉級後，將於7月11日凌晨3時面對剛令基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）出局的西班牙。

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