世界盃｜美國不敵比利時出局！東道主16強全滅

比利時對美國的16強比賽，未開賽已經滿城風雨。在上場32強對陣波斯尼亞時領紅的美國前鋒科拿連巴洛根（Folarin Balogun），賽前盛傳因美國總統特朗普（Donald Trump）介入，令其停賽獲得暫緩。今場他依然正選上陣，甫出場便成為全場焦點。

比利時憑著奇兵基迪拿尼（Charles De Ketelaere）上半場梅開二度，最終以4:1擊敗美國，晉身八強。美國出局後，意味著3支主辦國（美國、加拿大、墨西哥）在16強盡數下馬。