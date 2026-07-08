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體育
出版：2026-Jul-08 02:15
更新：2026-Jul-08 02:15

世界盃｜美斯一傳一射成就經典　阿根廷絕地反勝埃及晉級

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世界盃｜美斯一傳一射成就經典　阿根廷絕地反勝埃及晉級

世界盃｜美斯一傳一射成就經典　阿根廷絕地反勝埃及晉級

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阿根廷再創奇蹟時刻！

阿根廷十六強面對埃及，賽前外界本以為阿根廷會輕鬆過關。豈料埃及憑著出色反擊，一度以2:0領先衛冕冠軍阿根廷。阿根廷球王美斯（Lionel Messi）雖然於上半場射失十二碼，錯失追平機會。不過他在關鍵時侯挺身而出，下半場貢獻一入球一助攻帶領阿根廷追平2:2，隨後再憑安素費南迪斯（Enzo Fernandez）於補時階段的絕殺入球，以3:2絕地反勝埃及，以最撼動人心的方式晉級八強。

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埃及爆冷半場領先　美斯再射失十二碼

一場賽前被視為最一面倒的十六強對疊，早早便有變數。埃及中堅耶沙伊巴謙（Yasser Ibrahim）於15分鐘接應馬雲艾迪亞（Marwan Attia）傳中，力壓阿根廷中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）頭槌頂入，為埃及領先1:0。

僅五分鐘後，今場難得擔任正選的左閘達利亞費高（Nicolas Tagliafico）於對手禁區內搏得犯規，球證直指十二碼點，阿根廷球王美斯主射卻被埃及門將蘇比亞（Mostafa Shobeir）撲出。美斯再次射失十二碼，成為史上首位在單屆世盃射失兩個十二碼（不計互射十二碼階段）的球員。

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隨後美斯全場被嚴防，阿根廷失去進攻重心，攻門無力，半場埃及爆冷領先一球。

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埃及下半場反擊強勢　一度領先兩球

換邊後阿根廷雖然急攻，但埃及不斷靠反擊製造攻勢。穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）於58分鐘策動反擊，中路引球推進再傳往遠柱的穆斯達法薩高（Mostafa Ziko）。然而球證查看視像助理裁判（VAR）的重播後，示意阿根廷中堅利辛度馬天尼斯於較早前組織被侵犯，故入球無效。

雖然慘食「詐糊」，但埃及的攻勢已經為阿根廷後防亮起警號。埃及於67分鐘再有反擊機會，凱森哈辛（Haissem Hassan）傳中予穆斯達法薩高門前破網，薩高終獲一球，為埃及擴大領先優勢至2:0。

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埃及下半場反擊強勢　一度領先兩球（路透社） 埃及下半場反擊強勢　一度領先兩球（路透社） 埃及下半場反擊強勢　一度領先兩球（路透社） 埃及下半場反擊強勢　一度領先兩球（路透社） 埃及下半場反擊強勢　一度領先兩球（路透社） 埃及下半場反擊強勢　一度領先兩球（路透社） 埃及下半場反擊強勢　一度領先兩球（路透社） 埃及下半場反擊強勢　一度領先兩球（路透社）

絕境靠美斯一傳一射　安素補時絕殺埃及

落後兩球的阿根廷未有放棄，美斯於79分鐘右路K角位傳中，中堅基斯甸羅美路（Cristian Romero）近門頂入，為阿根廷追至較近比數的1:2。美斯憑著這個助攻，於世盃累積至9球助攻，超越馬勒當拿（Diego Maradona）登上歷史助攻榜首位。

阿根廷勝在有球王美斯，於83分鐘乘禁區內混戰，干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）傳後予美斯「窩利」抽射，皮球中楣底彈入。於落後絕境之下，美斯一入球一助攻為阿根廷追平2:2。

臨完場前奇蹟一幕出現，阿根廷憑著一次反擊機會，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）於補時階段93分鐘接應拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）傳中，銅像一揮頂入。先失兩球，再入三球，衛冕冠軍阿根廷於比賽尾段完成看似不可能的反勝。

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美斯賽後激動得流下男兒淚。（路透社）

美斯賽後激動得流下男兒淚。（路透社）

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阿根廷以一場經典絕殺勝局，有驚無險晉身八強，繼續其衛冕之路。八強比賽將於7月12日早上9時舉行，對方將會為瑞士及哥倫比亞之間的勝方。

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