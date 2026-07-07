世界盃｜阿根廷教練證美斯康復進度理想料擔正鬥埃及　飛機延誤影響備戰

阿根廷在7月4日世界盃32強與佛得角激戰至加時，踢足120分鐘才險勝3:2，令外界質疑39歲的美斯（Lionel Messi）能否在明日（7月8日）00:00及時恢復鬥埃及。阿根廷教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）派定心丸，稱美斯無問題，料可如常正選上陣。

美斯年屆39歲，不少球迷擔憂他的恢復速度。史卡朗尼在記者會中表示︰「美斯沒有感到痛楚，雖然去仗踢足120分鐘，但已經準備好下一場。」

史卡朗尼指球員受頻密賽程影響

阿根廷曾在2008年友賽以2:0擊敗埃及，為雙方唯一一次對賽，史卡朗尼不敢輕視對手︰「世界盃熱門不代表甚麼，強如法國對巴拉圭也要苦戰才晉級。球員都征戰頻頻，雙腳都不在最佳狀態，令球隊實力差距縮少。」他大讚埃及有高質素的球員及教練團，踢出鮮明風格。