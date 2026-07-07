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體育
出版：2026-Jul-07 10:54
更新：2026-Jul-07 10:54

世界盃｜葡萄牙教練馬天尼斯辭職 讚C朗︰生活和呼吸都是為了足球

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世界盃｜葡萄牙教練馬天尼斯辭職 讚C朗︰生活和呼吸都是為了足球

世界盃｜葡萄牙教練馬天尼斯辭職 讚C朗︰生活和呼吸都是為了足球

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葡萄牙在世界盃16強被西班牙絕殺，成為C朗拿度世界盃落幕一役。葡萄牙教練馬天尼斯（Roberto Martínez）賽後立即辭職，並點名大讚C朗是以身作則的隊長，反擊外界對C朗年屆41歲仍在決賽周任正選的質疑。

世界盃｜C朗最後一舞留憾出局　賽後淚灑球場（有片）

世界盃2026，葡萄牙不敵西班牙後，葡萄牙教練馬天尼斯辭職。（路透） 世界盃2026，葡萄牙不敵西班牙後，C朗拿度獲耶馬爾安慰。（AP） 世界盃2026，葡萄牙不敵西班牙，成為C朗拿度於世界盃最後一舞。（路透） 世界盃2026，葡萄牙不敵西班牙，成為C朗拿度於世界盃最後一舞。（路透） 世界盃2026，葡萄牙不敵西班牙，成為C朗拿度於世界盃最後一舞。（AP） 世界盃2026，葡萄牙不敵西班牙，成為C朗拿度於世界盃最後一舞。（AP） C朗最後一舞留憾出局　賽後淚灑球場（路透社） 西班牙球星耶馬爾賽後與C朗相擁，安慰這名足球傳奇。（路透社） 世界盃｜C朗出局後重提歐國盃冠軍　「明天又是新一天！」 今場C朗表現普普，未能取得入球進帳。（路透社） 今場C朗表現普普，未能取得入球進帳。（路透社） 今場C朗表現普普，未能取得入球進帳。（路透社） 今場C朗表現普普，未能取得入球進帳。（路透社） 今場C朗表現普普，未能取得入球進帳。（路透社） 葡萄牙出局，意味C朗「最後一舞」未能如願捧起大力神盃。（路透社） 今場C朗表現普普，未能取得入球進帳。（路透社） C朗最後一舞留憾出局　賽後淚灑球場（路透社） C朗最後一舞留憾出局　賽後淚灑球場（路透社） C朗最後一舞留憾出局　賽後淚灑球場（路透社） C朗最後一舞留憾出局　賽後淚灑球場（路透社） C朗最後一舞留憾出局　賽後淚灑球場（路透社） C朗最後一舞留憾出局　賽後淚灑球場（路透社） 西班牙補時絕殺　C朗最後一場世盃留憾（路透社） C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級（路透社） 世界盃｜C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級（路透社） 世界盃｜C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級（路透社） C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級（路透社） C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級（路透社） C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級（路透社） C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級（路透社）

馬天尼斯在2023年1月上任，執教45場勝率達67%，戰績包括歐國聯冠軍、2024歐國盃8強及今屆世界盃16強。這名西班牙籍教練賽後辭職︰「我執教葡萄牙目標是冠軍，出局後不能達成目標，難以繼續執教。我的合約今天完結，不用說太多。」

感嘆不容易找到另一個C朗

這名52歲教頭賽後特別多謝C朗︰「我上任時，很多人質疑C朗的位置。以我們合作3年半的經驗來說，他是以身作則的隊長，不止取得入球，而且客觀數據說明了一切，他亦交出很多助攻，參與進攻及反擊的投入亦很出色。他每一日生活和呼吸都是為了足球，是大家的榜樣，地球上不容易找到另一個C朗。」

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【Now世界盃精華】葡萄牙 對 西班牙

重溫C朗六屆世界盃入球紀錄：

2006世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2006世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2006世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2006世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2010世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2010世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2010世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2014世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2014世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2014世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2018世界盃：C朗拿度4入球。（美聯社） 2018世界盃：C朗拿度4入球。（美聯社） 2018世界盃：C朗拿度4入球。（美聯社） 2022世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2022世界盃：C朗拿度1入球。（美聯社） 2026世界盃：C朗拿度3入球
世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026 16強賽程，7月8日阿根廷對埃及及瑞士對哥倫比亞（am730製圖） 世界盃2026 8強賽程，7月10日法國對摩洛哥（am730製圖） 世界盃2026 8強賽程，7月11日西班牙對比利時（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026分組賽

傳C朗前艾納斯教練上任

C朗在6屆世界盃決賽周，累積取得11個入球，與奇連士文（Jürgen Klinsmann）、匈牙利「黃金頭槌」高錫斯（Sandor Kocsis）並列第9位，僅以1球之差不及巴西球王比利。C朗去仗對克羅地亞射入12碼，為他於淘汰賽第一球。有傳葡萄牙下一任主帥，是曾在艾納斯與C朗拿度合作的佐治捷西斯(Jorge Jesus)。

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