世界盃｜葡萄牙教練馬天尼斯辭職 讚C朗︰生活和呼吸都是為了足球

馬天尼斯在2023年1月上任，執教45場勝率達67%，戰績包括歐國聯冠軍、2024歐國盃8強及今屆世界盃16強。這名西班牙籍教練賽後辭職︰「我執教葡萄牙目標是冠軍，出局後不能達成目標，難以繼續執教。我的合約今天完結，不用說太多。」

感嘆不容易找到另一個C朗

這名52歲教頭賽後特別多謝C朗︰「我上任時，很多人質疑C朗的位置。以我們合作3年半的經驗來說，他是以身作則的隊長，不止取得入球，而且客觀數據說明了一切，他亦交出很多助攻，參與進攻及反擊的投入亦很出色。他每一日生活和呼吸都是為了足球，是大家的榜樣，地球上不容易找到另一個C朗。」