世界盃｜葡萄牙教練馬天尼斯辭職 讚C朗︰生活和呼吸都是為了足球

葡萄牙在世界盃16強被西班牙絕殺，成為C朗拿度世界盃落幕一役。葡萄牙教練馬天尼斯（Roberto Martínez）賽後立即辭職，並點名大讚C朗是以身作則的隊長，反擊外界對C朗年屆41歲仍在決賽周任正選的質疑。
世界盃｜C朗最後一舞留憾出局 賽後淚灑球場（有片）
馬天尼斯在2023年1月上任，執教45場勝率達67%，戰績包括歐國聯冠軍、2024歐國盃8強及今屆世界盃16強。這名西班牙籍教練賽後辭職︰「我執教葡萄牙目標是冠軍，出局後不能達成目標，難以繼續執教。我的合約今天完結，不用說太多。」
感嘆不容易找到另一個C朗
這名52歲教頭賽後特別多謝C朗︰「我上任時，很多人質疑C朗的位置。以我們合作3年半的經驗來說，他是以身作則的隊長，不止取得入球，而且客觀數據說明了一切，他亦交出很多助攻，參與進攻及反擊的投入亦很出色。他每一日生活和呼吸都是為了足球，是大家的榜樣，地球上不容易找到另一個C朗。」
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重溫C朗六屆世界盃入球紀錄：
傳C朗前艾納斯教練上任
C朗在6屆世界盃決賽周，累積取得11個入球，與奇連士文（Jürgen Klinsmann）、匈牙利「黃金頭槌」高錫斯（Sandor Kocsis）並列第9位，僅以1球之差不及巴西球王比利。C朗去仗對克羅地亞射入12碼，為他於淘汰賽第一球。有傳葡萄牙下一任主帥，是曾在艾納斯與C朗拿度合作的佐治捷西斯(Jorge Jesus)。