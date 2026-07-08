世界盃｜阿根廷熱血奇蹟反勝　美斯賽後流下男兒淚（有片）

一場足以載入世界盃史冊的奇蹟大反勝！ 衛冕冠軍阿根廷於十六強惡鬥埃及，在陷入落後兩球的絕境之下，憑藉球王美斯（Lionel Messi）挺身而出貢獻一傳一射，再加上中場核心安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在補時階段完成絕殺，最終以3:2奇蹟反勝埃及。 這場蕩氣迴腸的勝仗，不僅將阿根廷由出局深淵拉回來，更令向來沉著的美斯在賽後罕有地流下男兒淚。

落後兩球絕地反擊 安素補時奠定勝局 埃及先憑著高效反擊領先兩球，正當所有球迷認為阿根廷大勢而去時。美斯先於79分鐘送出精準傳中，造就中堅基斯甸羅美路（Cristian Romero）頭槌破網追回一球，然後再於83分鐘禁區冷靜施射得手，為球隊追成2:2平手。進入補時階段，安素費南迪斯於補時兩分鐘接應妙傳頭槌建功，為阿根廷完成不可思議的3:2逆轉勝果，成功殺入八強。

射失十二碼險成罪人 球王賽後真情流露 當球證吹響完場哨子聲的一刻，整座球場陷入瘋狂，而焦點無疑落在阿根廷靈魂人物美斯身上。 賽後鏡頭捕捉到，美斯雙眼通紅，眼淚直流，流露出罕見的激動情緒。對於美斯而言，他在上半場射失關鍵的十二碼，幾乎成為球隊出局的罪魁禍首，若阿根廷在十六強止步，這極有可能是他傳奇國家隊生涯的污點。 然而他下半場貢獻一入球一助攻為球隊追平，實現自我救贖。賽後這滴男兒淚，既是卸下重擔後的釋懷，也是對這場奇蹟勝仗的真情流露。

🥺 Lionel Messi after the game. pic.twitter.com/kbEwlyBzCj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

全隊上下一心創奇蹟 美斯備受擁戴拋向高空 這場絕境反勝，再次證明了阿根廷隊內無與倫比的凝聚力。賽後一眾阿根廷隊友在慶祝時緊緊圍在一起，合力將隊長美斯高高拋向半空，美斯的臉上亦重現燦爛的笑容。 對於這支衛冕冠軍來說，他們每一個人都在為美斯的最後一舞全力以赴，即使面對兩球落後的劣勢也從未想過放棄。這場熱血奇蹟不僅令阿根廷成功搭上八強「尾班車」，更極大地激發了球隊的士氣。 雖然衛冕之路依然漫長且充滿挑戰，但只要阿根廷繼續保持這種永不言敗的鬥志，衛冕世盃絕不是夢。

🇦🇷✨ Leo Messi with his teammates. pic.twitter.com/4z3gPj70rU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

阿根廷的衛冕之路，於八強重新出發，將於7月12日早上9時對陣瑞士及哥倫比亞之間的勝方。