世界盃｜瑞士淘汰哥倫比亞晉級　事隔72年再次殺入八強

世界盃十六強落幕！ 最後一場十六強由哥倫比亞對陣瑞士，兩隊於法定時間及加時後依然打比0:0平手，最終瑞士於互射十二碼階段以4:3擊敗哥倫比亞，事隔72年後再次晉身世盃八強。

門將華加斯表現亮眼 兩隊半場互交白卷 甫開賽瑞士及哥倫比亞都比較保守，戰情膠著。 瑞士攻勢較多，但都被哥倫比亞門將卡美路華加斯（Camilo Vargas）一一化解，兩隊半場以0:0打成平手。

兩隊悶和需加時作賽 哥倫比亞加時中楣欠運 換邊後兩隊節奏加快，攻勢亦隨即增多，但始終射門欠準星。臨完場前瑞士翼鋒丹尼度耶（Dan Ndoye）於禁區內右路窄位起腳，可惜完全不中目標。與其他十六強比賽不同，今場兩隊都未能夠於90分鐘內取得進帳，比賽需進入加時作賽。 哥倫比亞於加時上半場曾有一次黃金機會，中堅祖漢盧古美（Jhon Lucumi）於99分鐘接應角球頭槌攻門，可惜中楣彈出。隨後兩隊都未能取得入球，加時後仍以0:0打成平手，需要以互射十二碼分勝負。

互射十二碼決勝 瑞士一球制勝 最後一場十六強比賽，需以互射十二碼決勝。有趣的是，兩隊都曾經在大賽於互射十二碼階段不敵英格蘭。哥倫比亞曾於2018世盃十六強以3:4落敗；而瑞士於2024歐國盃八強以3:5不敵。 瑞士雖有文路爾艾簡治「飛機」射失，不過哥倫比亞則有中堅達雲臣山齊士及古普靴南迪斯於第2輪及第4輪射失。隨著魯賓華加斯（Ruben Vargas）為瑞士於第5輪射入十二碼，瑞士以4:3擊敗哥倫比亞，繼1954年後再度殺入世盃八強。 十二碼主射列表 哥倫比亞

祖安昆特路（Juan Fernando Quintero）射入 達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）射失 查明頓甘柏斯（Jaminton Campaz）射入 古普靴南迪斯（Cucho Hernandez）射失 路易斯迪亞斯（Luis Diaz）射入 瑞士 格列沙加（Granit Xhaka）射入 安杜尼（Zeki Amdouni）射入 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）射失 薛迪伊登（Cedric Itten）射入 魯賓華加斯（Ruben Vargas）射入

瑞士晉級八強後，將於7月12日早上9時惡鬥十六強熱血反勝的衛冕冠軍阿根廷。