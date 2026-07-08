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體育
出版：2026-Jul-08 07:03
更新：2026-Jul-08 07:03

世界盃｜瑞士淘汰哥倫比亞晉級　事隔72年再次殺入八強

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世界盃｜瑞士淘汰哥倫比亞晉級　事隔72年再次殺入八強（路透社）

世界盃｜瑞士淘汰哥倫比亞晉級　事隔72年再次殺入八強（路透社）

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世界盃十六強落幕！

最後一場十六強由哥倫比亞對陣瑞士，兩隊於法定時間及加時後依然打比0:0平手，最終瑞士於互射十二碼階段以4:3擊敗哥倫比亞，事隔72年後再次晉身世盃八強。

瑞士淘汰哥倫比亞晉級　事隔72年再次殺入八強（路透社） 瑞士淘汰哥倫比亞晉級　事隔72年再次殺入八強（路透社） 瑞士淘汰哥倫比亞晉級　事隔72年再次殺入八強（路透社） 瑞士淘汰哥倫比亞晉級　事隔72年再次殺入八強（路透社） 瑞士淘汰哥倫比亞晉級　事隔72年再次殺入八強（路透社） 瑞士淘汰哥倫比亞晉級　事隔72年再次殺入八強（路透社） 瑞士淘汰哥倫比亞晉級　事隔72年再次殺入八強（路透社） 瑞士淘汰哥倫比亞晉級　事隔72年再次殺入八強（路透社）

門將華加斯表現亮眼　兩隊半場互交白卷

甫開賽瑞士及哥倫比亞都比較保守，戰情膠著。

瑞士攻勢較多，但都被哥倫比亞門將卡美路華加斯（Camilo Vargas）一一化解，兩隊半場以0:0打成平手。

門將華加斯（綠衫）表現亮眼，兩隊半場互交白卷。（路透社）

門將華加斯（綠衫）表現亮眼，兩隊半場互交白卷。（路透社）

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兩隊悶和需加時作賽　哥倫比亞加時中楣欠運

換邊後兩隊節奏加快，攻勢亦隨即增多，但始終射門欠準星。臨完場前瑞士翼鋒丹尼度耶（Dan Ndoye）於禁區內右路窄位起腳，可惜完全不中目標。與其他十六強比賽不同，今場兩隊都未能夠於90分鐘內取得進帳，比賽需進入加時作賽。

哥倫比亞於加時上半場曾有一次黃金機會，中堅祖漢盧古美（Jhon Lucumi）於99分鐘接應角球頭槌攻門，可惜中楣彈出。隨後兩隊都未能取得入球，加時後仍以0:0打成平手，需要以互射十二碼分勝負。

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哥倫比亞中堅祖漢盧古美於加時上半場接應角球頭槌攻門，可惜中楣彈出。（路透社） 哥倫比亞中堅祖漢盧古美於加時上半場接應角球頭槌攻門，可惜中楣彈出。（路透社） 哥倫比亞中堅祖漢盧古美於加時上半場接應角球頭槌攻門，可惜中楣彈出。（路透社）

互射十二碼決勝　瑞士一球制勝

最後一場十六強比賽，需以互射十二碼決勝。有趣的是，兩隊都曾經在大賽於互射十二碼階段不敵英格蘭。哥倫比亞曾於2018世盃十六強以3:4落敗；而瑞士於2024歐國盃八強以3:5不敵。

瑞士雖有文路爾艾簡治「飛機」射失，不過哥倫比亞則有中堅達雲臣山齊士及古普靴南迪斯於第2輪及第4輪射失。隨著魯賓華加斯（Ruben Vargas）為瑞士於第5輪射入十二碼，瑞士以4:3擊敗哥倫比亞，繼1954年後再度殺入世盃八強。

十二碼主射列表

哥倫比亞

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  1. 祖安昆特路（Juan Fernando Quintero）射入

  2. 達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）射失

  3. 查明頓甘柏斯（Jaminton Campaz）射入

  4. 古普靴南迪斯（Cucho Hernandez）射失

  5. 路易斯迪亞斯（Luis Diaz）射入

瑞士

  1. 格列沙加（Granit Xhaka）射入

  2. 安杜尼（Zeki Amdouni）射入

  3. 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）射失

  4. 薛迪伊登（Cedric Itten）射入

  5. 魯賓華加斯（Ruben Vargas）射入

瑞士晉級八強後，將於7月12日早上9時惡鬥十六強熱血反勝的衛冕冠軍阿根廷。

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