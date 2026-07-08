熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-08 07:40
更新：2026-Jul-08 07:40

世界盃｜美斯賽後為落淚解畫　「哭……是因為辜負了球隊。」

分享：
世界盃｜美斯賽後為落淚解畫　「哭……是因為辜負了球隊。」

世界盃｜美斯賽後為落淚解畫　「哭……是因為辜負了球隊。」

adblk4

在亞特蘭大球場（Atlanta Stadium）上演的世界盃十六強賽事，阿根廷與埃及合演一場峰迴路轉的經典大戰。

衛冕冠軍阿根廷在落後兩球的絕境下，憑藉無比韌力以3:2奇蹟反勝，昂然殺入八強。射入關鍵扳平球的隊長美斯（Lionel Messi），在完場一刻不禁流下男兒淚。賽後這名阿根廷隊長剖白落淚原因，直言一切源於上半場射失十二碼後極度自責。

阿根廷奇蹟反勝，美斯賽後罕有地流下男兒淚。（路透社） 阿根廷奇蹟反勝，美斯賽後罕有地流下男兒淚。（路透社） 阿根廷奇蹟反勝，美斯賽後罕有地流下男兒淚。（路透社） 阿根廷奇蹟反勝，美斯賽後罕有地流下男兒淚。（路透社） 阿根廷奇蹟反勝，美斯賽後罕有地流下男兒淚。（路透社） 阿根廷奇蹟反勝，美斯賽後罕有地流下男兒淚。（路透社）

再失極刑相當自責　美斯：因射失十二碼生氣

今場賽事阿根廷於67分鐘已經落後至0:2，陷入出局邊緣。隨後阿根廷展開絕地反擊，先憑後衛基斯甸羅美路（Cristian Romero）建功追至1：2。及至83分鐘，美斯挺身而出，接應隊友傳送射入，為球隊扳平2:2。這是美斯在今屆賽事的第8個入球。入球後的美斯興奮地奔向角球旗，高高躍起並向看台上的阿根廷球迷揮拳狂呼，盡情釋放壓力。

賽後美斯談及這個關鍵入球時顯得十分感觸：「對我們全隊球員來說，那是一個釋放壓力的時刻。因為自己射失了那球十二碼，加上我處理（十二碼）的方式，我當時感到無比憤怒。我覺得在如此關鍵的時刻，自己辜負了整支球隊。」美斯續說：「幸運的是，上帝再次為我準備了特別的安排，讓我射入扳平的一球。那是一次巨大的情感釋放，為我們以及球迷，帶來了無比的喜悅。」

adblk5
再失極刑相當自責　美斯：因射失十二碼生氣（路透社）

再失極刑相當自責　美斯：因射失十二碼生氣（路透社）

完場哨聲響起男兒淚　隊友：要為美斯傾盡所有

在補時階段，安素費南迪斯（Enzo Fernández）接應傳中頭槌絕殺，為阿根廷完成3:2的史詩級逆轉。當完場哨聲響起的一刻，美斯終於壓抑不住內心的激動，在球場上掩面落淚。一眾阿根廷隊友隨即一擁而上，圍著這位偉大的隊長慶祝，更在球場中央將他高高拋起，場面感人。

這極有可能是美斯職業生涯最後一屆的世界盃，隊友們亦誓要為這位傳奇戰到最後。前鋒拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）賽後對隊長讚不絕口：「美斯的領袖才能完全反映在球場上，他實在令人難以置信。他是我們的路燈、我們的靈感泉源、我們的領袖。今天看到他最後真情流露，我在球場上告訴他要好好享受這一切。」

adblk6

拿達路馬天尼斯更堅定地表示，全隊都會為美斯傾盡所有：「我告訴他（美斯），我們會為自己付出一切，但更會為他付出更多，因為這是他最後一屆世界盃。」

全隊上下一心創奇蹟　美斯備受擁戴拋向高空（路透社） 全隊上下一心創奇蹟　美斯備受擁戴拋向高空（路透社） 全隊上下一心創奇蹟　美斯備受擁戴拋向高空（路透社） 全隊上下一心創奇蹟　美斯備受擁戴拋向高空（路透社） 全隊上下一心創奇蹟　美斯備受擁戴拋向高空（路透社）

教練史卡朗尼同樣落淚　大讚阿根廷不屈精神

不單是球員，連阿根廷教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）在完場後亦與美斯一起落淚。史卡朗尼賽後自嘲：「我很激動，球員都叫我做『愛哭鬼』，我甚至在更衣室裡落淚了。然而球員們同樣承受著巨大的壓力，他們是在為自己的國家而戰。今場比賽是令人難忘的，也是最美好的時刻之一。」

面對球隊在落後兩球下的奇蹟反勝，史卡朗尼對球隊的鬥志給予了高度評價：「在這一支面對逆境永不放棄的球隊身上，你可以感受到一種強大的凝聚力，這就是阿根廷。有時候戰術已經不再重要，你只需要放手一搏，奮勇向前。」

adblk7
教練史卡朗尼同樣落淚　大讚阿根廷不屈精神（路透社）

教練史卡朗尼同樣落淚　大讚阿根廷不屈精神（路透社）

【FIFA 世界盃2026⚽💙 ViuTV 為你呈獻兩場8強賽事⚽️】FIFA 世界盃2026 淘汰賽階段⚽️ViuTV 99台同網絡平台為你直擊以下免費賽事🌟8⃣️強 法國🆚摩洛哥8⃣ 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃睇波餐廳好去處（資料截至6月26日）

美斯繼續破紀錄紀錄　力壓麥巴比夏蘭特衝擊金靴

憑藉今場的入球，美斯再次寫下多項驚人紀錄。美斯成為世界盃歷史上首位連續六場淘汰賽都取得入球的球員，同時將自己連續在世界盃上陣並進球的紀錄拉長至九場。另外美斯憑著比賽中的一記助攻，於世盃累積至9球助攻，超越馬勒當拿（Diego Maradona）登上歷史助攻榜首位。

這個追平比數的關鍵球，亦令美斯在今屆世界盃的神射手榜上重新登頂。目前美斯以8個入球，力壓同樣射入7球的法國前鋒麥巴比（Kylian Mbappe）及挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland），於神射手榜獨佔鰲頭。自2005年首度代表國家隊上陣以來，美斯已為阿根廷披甲204場，射入驚人的125球，其傳奇紀錄仍在延續。

adblk8

阿根廷成功過關殺入八強，美斯的最後一舞仍然在繼續。這支打不死的衛冕冠軍，將會帶領全球球迷繼續見證這位當世球王的神話。

世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）
世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026 16強賽程，7月8日阿根廷對埃及及瑞士對哥倫比亞（am730製圖） 世界盃2026 8強賽程，7月10日法國對摩洛哥（am730製圖） 世界盃2026 8強賽程，7月11日西班牙對比利時（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026分組賽

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務