世界盃｜美斯賽後為落淚解畫　「哭……是因為辜負了球隊。」

在亞特蘭大球場（Atlanta Stadium）上演的世界盃十六強賽事，阿根廷與埃及合演一場峰迴路轉的經典大戰。 衛冕冠軍阿根廷在落後兩球的絕境下，憑藉無比韌力以3:2奇蹟反勝，昂然殺入八強。射入關鍵扳平球的隊長美斯（Lionel Messi），在完場一刻不禁流下男兒淚。賽後這名阿根廷隊長剖白落淚原因，直言一切源於上半場射失十二碼後極度自責。

再失極刑相當自責 美斯：因射失十二碼生氣 今場賽事阿根廷於67分鐘已經落後至0:2，陷入出局邊緣。隨後阿根廷展開絕地反擊，先憑後衛基斯甸羅美路（Cristian Romero）建功追至1：2。及至83分鐘，美斯挺身而出，接應隊友傳送射入，為球隊扳平2:2。這是美斯在今屆賽事的第8個入球。入球後的美斯興奮地奔向角球旗，高高躍起並向看台上的阿根廷球迷揮拳狂呼，盡情釋放壓力。 賽後美斯談及這個關鍵入球時顯得十分感觸：「對我們全隊球員來說，那是一個釋放壓力的時刻。因為自己射失了那球十二碼，加上我處理（十二碼）的方式，我當時感到無比憤怒。我覺得在如此關鍵的時刻，自己辜負了整支球隊。」美斯續說：「幸運的是，上帝再次為我準備了特別的安排，讓我射入扳平的一球。那是一次巨大的情感釋放，為我們以及球迷，帶來了無比的喜悅。」

再失極刑相當自責 美斯：因射失十二碼生氣（路透社）

完場哨聲響起男兒淚 隊友：要為美斯傾盡所有 在補時階段，安素費南迪斯（Enzo Fernández）接應傳中頭槌絕殺，為阿根廷完成3:2的史詩級逆轉。當完場哨聲響起的一刻，美斯終於壓抑不住內心的激動，在球場上掩面落淚。一眾阿根廷隊友隨即一擁而上，圍著這位偉大的隊長慶祝，更在球場中央將他高高拋起，場面感人。 這極有可能是美斯職業生涯最後一屆的世界盃，隊友們亦誓要為這位傳奇戰到最後。前鋒拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）賽後對隊長讚不絕口：「美斯的領袖才能完全反映在球場上，他實在令人難以置信。他是我們的路燈、我們的靈感泉源、我們的領袖。今天看到他最後真情流露，我在球場上告訴他要好好享受這一切。」

拿達路馬天尼斯更堅定地表示，全隊都會為美斯傾盡所有：「我告訴他（美斯），我們會為自己付出一切，但更會為他付出更多，因為這是他最後一屆世界盃。」

教練史卡朗尼同樣落淚 大讚阿根廷不屈精神 不單是球員，連阿根廷教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）在完場後亦與美斯一起落淚。史卡朗尼賽後自嘲：「我很激動，球員都叫我做『愛哭鬼』，我甚至在更衣室裡落淚了。然而球員們同樣承受著巨大的壓力，他們是在為自己的國家而戰。今場比賽是令人難忘的，也是最美好的時刻之一。」 面對球隊在落後兩球下的奇蹟反勝，史卡朗尼對球隊的鬥志給予了高度評價：「在這一支面對逆境永不放棄的球隊身上，你可以感受到一種強大的凝聚力，這就是阿根廷。有時候戰術已經不再重要，你只需要放手一搏，奮勇向前。」

教練史卡朗尼同樣落淚 大讚阿根廷不屈精神（路透社）

美斯繼續破紀錄紀錄 力壓麥巴比夏蘭特衝擊金靴 憑藉今場的入球，美斯再次寫下多項驚人紀錄。美斯成為世界盃歷史上首位連續六場淘汰賽都取得入球的球員，同時將自己連續在世界盃上陣並進球的紀錄拉長至九場。另外美斯憑著比賽中的一記助攻，於世盃累積至9球助攻，超越馬勒當拿（Diego Maradona）登上歷史助攻榜首位。 這個追平比數的關鍵球，亦令美斯在今屆世界盃的神射手榜上重新登頂。目前美斯以8個入球，力壓同樣射入7球的法國前鋒麥巴比（Kylian Mbappe）及挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland），於神射手榜獨佔鰲頭。自2005年首度代表國家隊上陣以來，美斯已為阿根廷披甲204場，射入驚人的125球，其傳奇紀錄仍在延續。

阿根廷成功過關殺入八強，美斯的最後一舞仍然在繼續。這支打不死的衛冕冠軍，將會帶領全球球迷繼續見證這位當世球王的神話。