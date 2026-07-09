世界盃｜洪明甫再為南韓出局道歉　願出席聽證會︰不會迴避問題

南韓足球隊在2026年世界盃分組賽出局，引發各界強烈批評。日前請辭的前總教練洪明甫今日（7月9日）發表公開聲明，再次向南韓國民致歉，並表示若國會召開聽證會，他將親自出席承擔責任，不會迴避任何問題。
洪明甫以《致全體國民》為題發表聲明表示，衷心向所有熱愛並支持南韓隊的國民道歉，坦言未能回應外界期待與支持，讓許多人感到失望與受傷。
他強調，世界盃失利的責任完全由身為教練的自己承擔，因此若國會召開聽證會，應由他本人出席接受質詢，而非由其他人代為說明。他表示，屆時將如實向國民交代自己所知的一切，對於任何提問都不會逃避。
7月22日舉行聽證會
南韓國會文化體育觀光委員會7月9日上午表決通過「大韓足球協會相關議題聽證會」，預定於7月22日舉行聽證會，並正式將洪明甫列為證人之一，釐清國家隊世界盃失利及足協相關爭議。
洪明甫表示，球隊未能晉級淘汰賽的責任「完完全全屬於總教練」，因此無論面對任何批評與追究，他都會承擔到底，不會推卸責任。
解釋因接獲死亡威脅往美國
洪明甫於6月29日，也就是南韓分組賽被淘汰翌日，在墨西哥召開記者會宣布辭職並向國民道歉，但當時未接受媒體提問，之後一直保持沉默。
然而，他返回南韓後不久便飛往美國洛杉磯，引發外界質疑是為了躲避輿論與責任，甚至出現「潛逃」的批評。
對此，洪明甫在最新聲明中澄清，前往美國並非為了逃避責任，而是因為當時自己與家人接獲死亡威脅，基於人身安全考量，身為一家之主必須優先保護家人的安全。他強調，自己從未想過逃避應盡的責任，也沒有刻意躲避國民。
洪明甫並指出，隨著時間經過，外界出現許多與事實不符的傳聞，甚至未經證實的消息也不斷流傳，導致曾為國家隊努力付出的球員與教練團也遭受誤解與臆測。因此，他認為繼續保持沉默並非正確做法，決定出面說明。
最後，洪明甫再次向國民致歉，表示會將所有批評與指責牢記在心，深刻反省，並承諾誠實面對所有質疑，承擔身為國家隊教練應負的全部責任。
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