世界盃｜洪明甫再為南韓出局道歉　願出席聽證會︰不會迴避問題

南韓足球隊在2026年世界盃分組賽出局，引發各界強烈批評。日前請辭的前總教練洪明甫今日（7月9日）發表公開聲明，再次向南韓國民致歉，並表示若國會召開聽證會，他將親自出席承擔責任，不會迴避任何問題。

洪明甫以《致全體國民》為題發表聲明表示，衷心向所有熱愛並支持南韓隊的國民道歉，坦言未能回應外界期待與支持，讓許多人感到失望與受傷。

他強調，世界盃失利的責任完全由身為教練的自己承擔，因此若國會召開聽證會，應由他本人出席接受質詢，而非由其他人代為說明。他表示，屆時將如實向國民交代自己所知的一切，對於任何提問都不會逃避。