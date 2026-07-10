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體育
出版：2026-Jul-10 04:01
更新：2026-Jul-10 04:01

世界盃｜同人唔同命？　英軍昆沙紅牌加監停兩場

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世界盃｜同人唔同命？　英軍昆沙紅牌加監停兩場（路透社）

世界盃｜同人唔同命？　英軍昆沙紅牌加監停兩場（路透社）

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英格蘭在今屆世界盃十六強以3:2險勝東道主墨西哥成功晉級，比賽中更長期十人應戰，該場擔任正選右閘的昆沙（Jarell Quansah）於54分鐘因出腳飛剷對手領紅

國際足協（FIFA）紀律委員會日前宣布，對昆沙（Jarell Quansah）追加停賽兩場的處分，意味着這名效力利華古遜的中堅若要再次在今屆賽事披甲，英格蘭就必須成功贏下八強對挪威的比賽。

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特朗普施壓美國前鋒獲「特赦」　昆沙卻遭加監

昆沙被「加監」，難免令人聯想到「同人不同命」的殘酷現實。較早前主辦國之一的美國前鋒科拿連巴洛根（Folarin Balogun）在32強對波斯尼亞時同樣領紅牌，原本需要在16強對比利時的大戰中停賽。

然而在美國總統特朗普（Donald Trump）與白宮斟旋後，國際足協竟然破天荒將科拿連巴洛根的停賽處分改為「緩刑」，令他得以在16強復出。雖然美國最終仍以1:4慘敗予比利時出局，但對比之下，沒有「特赦令」護航的英格蘭與昆沙，顯然沒有得到同樣的待遇。

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美國前鋒科拿連巴洛根於32強對波斯尼亞，因危險動作侵犯對手領紅。（路透社） 美國前鋒科拿連巴洛根於32強對波斯尼亞，因危險動作侵犯對手領紅。（路透社） 美國前鋒科拿連巴洛根於32強對波斯尼亞，因危險動作侵犯對手領紅。（路透社） 美國前鋒科拿連巴洛根於32強對波斯尼亞，因危險動作侵犯對手領紅。（路透社） 美國前鋒科拿連巴洛根於32強對波斯尼亞，因危險動作侵犯對手領紅。（路透社）

國際足協引用紀律章程　重罰昆沙停賽兩場

國際足協在聲明中表示：「國際足協紀律委員會已對英格蘭國家隊球員昆沙作出處罰。昆沙在2026年7月5日舉行的世界盃十六強墨西哥對英格蘭的賽事中，因直接領取紅牌而被逐。由於違反《國際足協紀律章程》第14條，昆沙將被判罰停賽兩場。此項停賽將於英格蘭代表隊在2026年世界盃的後續賽事中執行。」

科拿連巴洛根的緩刑相比，國際足協對昆沙停賽的決定，的確令外界懷疑有執法不公的情況。

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杜曹面臨右閘人手荒　史賓斯或臨危受命

由於昆沙鐵定缺席未來的兩場賽事，加上預計英格蘭足總不會提出上訴，令英軍領隊杜曹（Thomas Tuchel）在排兵佈陣上陷入極大困境。

英格蘭目前右閘人手捉襟見肘，陣中主力右閘列斯占士（Reece James）依然受到傷患困擾，效力熱刺的迪積史賓斯（Djed Spence）成為右閘的唯一可用人選，極大機會在八強對挪威正選上陣。

對挪威的八強大戰中，預料史賓斯會正選上陣。（路透社）

對挪威的八強大戰中，預料史賓斯會正選上陣。（路透社）

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