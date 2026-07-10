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體育
出版：2026-Jul-10 06:01
更新：2026-Jul-10 06:01

世界盃｜麥巴比十二碼宴客無阻晉級　法國兩球淨勝摩洛哥闖四強（有片）

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世界盃｜麥巴比十二碼宴客無阻晉級　法國兩球淨勝摩洛哥闖四強（路透社）

世界盃｜麥巴比十二碼宴客無阻晉級　法國兩球淨勝摩洛哥闖四強（路透社）

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世界盃八強正式開鑼！

首場八強由奪冠大熱法國惡鬥摩洛哥，法國雖有基利安麥巴比（Kylian Mbappe）於上半場主射十二碼不入，但下半場這名法國皇牌將功補過，招牌「燙射」為球隊先開紀錄，再加上奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）的入球奠定勝局，以2:0擊敗摩洛哥，輕鬆晉級四強。

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【Now世界盃精華】八強 - 法國 對 摩洛哥

麥巴比「窒步」極刑宴客　半場互交白卷

法國甫開賽便採取主動，攻勢一浪接一浪。基利安麥巴比於25分鐘一騎絕塵殺入禁區，摩洛哥守衛馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）出腳踢跌麥巴比，球證直指十二碼點。麥巴比親自主射，「窒步」一射被摩洛哥門將耶辛尼保奴（Yassine Bounou）一抱入懷。

「高盧雄雞」隨後於35分鐘再有機會，今場擔任正選的翼鋒迪斯亞杜伊（Desire Doue）策動反擊，一路殺上禁區頂射門，卻再次被耶辛尼保奴撲出。

上半場一面倒為法國攻勢，不過雙方都未能打開紀錄，半場踢成0:0平手。

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麥巴比極刑宴客　半場互交白卷（路透社） 麥巴比極刑宴客　半場互交白卷（路透社） 麥巴比極刑宴客　半場互交白卷（路透社） 麥巴比極刑宴客　半場互交白卷（路透社）

入球終須倚靠麥巴比　法國連入兩球奠勝

換邊後法國繼續強攻，雖然麥巴比上半場射失十二碼，但仍無阻其自信。這名法國射手於60分鐘禁區頂「燙射」遠柱得手，為法國先開紀錄，領先1:0。

入球不久後，奧士文尼迪比利於66分鐘再入一球，為法國擴大比數至2:0。隨後法國完全掌控節奏，更於77分鐘換走麥巴比，最終順利以兩球淨勝對手。

入球終須倚靠麥巴比　法國連入兩球奠勝（路透社）

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法國強勢晉級後，四強將於7月15日凌晨3時對西班牙及比利時的勝方。

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