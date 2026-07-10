前法國國腳拿斯尼涉參與洗錢被捕　已獲釋未被起訴

法國媒體報道，前曼城及阿仙奴的中場球員拿斯尼（Samir Nasri），在巴黎因為涉及參與洗錢而被拘捕。這是他近期第2度被捕，之前被指涉及瞞稅及虛報住址。拿斯尼據報已經獲釋，並未有被起訴。

法國的《巴黎人報》報道，39歲的拿斯尼在星期四（9日），被扣留在巴黎的警署問話約10個小時，其後獲釋並未被起訴。報道指他已是近期第2度被問話，在今年6月底時他也在馬賽被拘捕。據報道指，事件是針對當地有組織犯罪，包括毒品走私、犯罪陰謀以及毒品相關的洗錢活動。案件的主要人物為馬賽的一名被監禁中的毒販Karim Berrebouh，以及奧利維爾·薩巴（Olivier Sabbah），他是貝雷布洗錢網絡中的關鍵人物Olivier Sabbah。