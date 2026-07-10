曼聯U16下月訪港鬥傑志與港青 貝碧托夫不認同巴洛根世界盃獲特赦決定

曼聯名宿貝碧托夫繼2024年後再度訪港。一到場，傑志與港足青訓隊成員爭相合照。這位赫赫有名的前曼聯射手「瀟灑哥」，在發佈會後暢談世界盃。他先坦承遺憾未能帶領保加利亞征戰世界盃：「我來自小國，能晉級世界盃決賽周的機率較低。雖然我們已盡心竭力，但仍未能成功。」被問及是否支持擴編至64隊，他表示：「這會減低世界盃的獨特性，所有隊伍都是歷盡艱辛，緩緩等待四年才能晉級，若問小國，他們當然答應。」

而針對美國前鋒巴洛根(Folarin Balogun) 停賽緩刑爭議，貝碧托夫斥不認同此決定：「政治與足球應該分開。世界盃作為國際盛事，此事不應發生，若有一國家獲得緩刑，其他球隊也應享有同等判決。」最後，他冀望年輕球員：「要勇往直前，在足球生涯中，定有不少挫敗時刻。只要夢想大過恐懼，便能繼續前進。」

林柏燃鍾情利辛度馬天尼斯

傑志U18球員兼今季榮升港超聯正選的林柏燃（Ari）指：「很榮幸能與曼聯青訓球隊互相切磋，希望大家珍惜機會去展現自己，並取長補短。」他亦笑稱自己在曼聯中最喜歡的球員是中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）：「雖然他身高不高，但他作為中堅，頭搥技術與身體能力都很不錯，綜合能力頗強，所以我很欣賞他。」