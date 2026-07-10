曼聯U16下月訪港鬥傑志與港青 貝碧托夫不認同巴洛根世界盃獲特赦決定

香港賽馬會昨日（9日）公布，曼聯U16下月再次訪港，傑志U18偕港青U16陸續對戰「小紅魔」，曼聯名宿貝碧托夫（Dimitar Berbatov）於發佈會露面暢談世界盃「巴洛根門」爭議。
華倫西亞史譚將訪港
「賽馬會青少年足球精英匯」將於8月10日至17日舉行，兩地精英假旺角大球場上演兩場友誼賽。屆時，曼聯名宿華倫西亞（Antonio Valencia）及史譚（Jaap Stam）亦將隨軍現身，更有Mirror 呂爵安Edan與魏浚笙Jeffrey攜手作表演嘉賓，炒熱現埸氣氛。
曼聯名宿貝碧托夫繼2024年後再度訪港。一到場，傑志與港足青訓隊成員爭相合照。這位赫赫有名的前曼聯射手「瀟灑哥」，在發佈會後暢談世界盃。他先坦承遺憾未能帶領保加利亞征戰世界盃：「我來自小國，能晉級世界盃決賽周的機率較低。雖然我們已盡心竭力，但仍未能成功。」被問及是否支持擴編至64隊，他表示：「這會減低世界盃的獨特性，所有隊伍都是歷盡艱辛，緩緩等待四年才能晉級，若問小國，他們當然答應。」
而針對美國前鋒巴洛根(Folarin Balogun) 停賽緩刑爭議，貝碧托夫斥不認同此決定：「政治與足球應該分開。世界盃作為國際盛事，此事不應發生，若有一國家獲得緩刑，其他球隊也應享有同等判決。」最後，他冀望年輕球員：「要勇往直前，在足球生涯中，定有不少挫敗時刻。只要夢想大過恐懼，便能繼續前進。」
林柏燃鍾情利辛度馬天尼斯
傑志U18球員兼今季榮升港超聯正選的林柏燃（Ari）指：「很榮幸能與曼聯青訓球隊互相切磋，希望大家珍惜機會去展現自己，並取長補短。」他亦笑稱自己在曼聯中最喜歡的球員是中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）：「雖然他身高不高，但他作為中堅，頭搥技術與身體能力都很不錯，綜合能力頗強，所以我很欣賞他。」
7月13日上網登記獲免費門票 派完即止
賽馬會自2017年與曼聯及中國香港足球總會合辦「精英匯」，頻頻邀請曼聯U16青年隊與本地健將切磋。是次「精英匯」分別於8月14日和8月16日上演兩場友誼賽，先以香港超級青年聯賽18歲以下冠軍傑志撼「小紅魔」，後以香港16歲以下代表隊對擂。其時，曼聯名宿前隊長華倫西亞（Antonio Valencia）及後衞史譚（Jaap Stam）亦會分別蒞臨。門票費用全免，公眾可於2026年7 月 13 日（星期一）早上10時起，透過活動主題網頁登記「賽馬會青少年足球精英匯」（連結在7月13日起有效）比賽人場門票（每人最多可登記每場四張門票），派完即止。
8月14日(周五)：超青U18聯賽冠軍 ─ 傑志Vs曼聯U16
8月16日(周日)：香港U16 Vs 曼聯U16