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體育
出版：2026-Jul-11 05:07
更新：2026-Jul-11 05:07

世界盃｜馬連奴再絕殺！　西班牙險勝比利時晉級

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世界盃｜馬連奴再絕殺！　西班牙險勝比利時晉級（路透社）

世界盃｜馬連奴再絕殺！　西班牙險勝比利時晉級（路透社）

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西班牙再次絕殺對手！

繼上場於最後階段入球淘汰葡萄牙後，「狂牛軍團」於八強惡鬥比利時。無獨有偶，今場西班牙再次憑著米基爾馬連奴（Mikel Merino）臨完場前的入球，以2:1擊敗比利時。

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西班牙今屆首次失球　兩隊半場各一言和

賽前比利時出師不利，近兩場表現出色的中場泰利文斯（Youri Tielemans）於熱身前受傷，無法正選上陣。

比利時實力大打折扣，甫開賽西班牙自然佔盡優勢，柏度樸路（Pedro Porro）於30分鐘右路傳中，予丹尼爾奧莫（Dani Olmo）禁區內撞射，雖然比利時門將泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）成功撲出，但皮球卻落在法比安雷斯（Fabian Ruiz）腳下。這名效力巴黎聖日耳門中場今場復任正選一射破網，為「狂牛軍團」先開紀錄，領先1:0。

不過比利時並不坐以待斃，右閘卡斯泰尼（Timothy Castagne）於41分鐘右路傳中，前鋒基迪拿尼（Charles De Ketelaere）頭槌攻門破網。這名比利時射手繼上場十六強梅開二度後，再度有進帳，為比利時追平1:1，最終兩隊維持和局到半場完。

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拿文斯後備入替犯大錯　馬連奴再次絕殺對手

換邊後兩隊都比較保守，轉捩點為比利時門將泰拔高圖爾斯傷出，拿文斯（Senne Lammens）臨危受命入替。

臨完場前，古巴斯（Pau Cubarsi）於88分鐘禁區外施放冷箭，拿文斯卻將皮球撲至龍門前正方，米基爾馬連奴伏兵門前成功「執死雞」，繼上場絕殺葡萄牙後，再次於比賽最後階段絕殺對手，西班牙最終以2:1險勝比利時。

拿文斯後備入替犯下大錯，葬送比利時晉級機會。（路透社）

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「狂牛軍團」有驚無險晉級後，四強將於7月15日凌晨3時大戰法國。

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