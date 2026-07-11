世界盃｜馬連奴再絕殺！　西班牙險勝比利時晉級

繼上場於最後階段入球淘汰葡萄牙後，「狂牛軍團」於八強惡鬥比利時。無獨有偶，今場西班牙再次憑著米基爾馬連奴（Mikel Merino）臨完場前的入球，以2:1擊敗比利時。

西班牙今屆首次失球 兩隊半場各一言和

賽前比利時出師不利，近兩場表現出色的中場泰利文斯（Youri Tielemans）於熱身前受傷，無法正選上陣。

比利時實力大打折扣，甫開賽西班牙自然佔盡優勢，柏度樸路（Pedro Porro）於30分鐘右路傳中，予丹尼爾奧莫（Dani Olmo）禁區內撞射，雖然比利時門將泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）成功撲出，但皮球卻落在法比安雷斯（Fabian Ruiz）腳下。這名效力巴黎聖日耳門中場今場復任正選一射破網，為「狂牛軍團」先開紀錄，領先1:0。

不過比利時並不坐以待斃，右閘卡斯泰尼（Timothy Castagne）於41分鐘右路傳中，前鋒基迪拿尼（Charles De Ketelaere）頭槌攻門破網。這名比利時射手繼上場十六強梅開二度後，再度有進帳，為比利時追平1:1，最終兩隊維持和局到半場完。