熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 颱風巴威 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-12 16:11
更新：2026-Jul-12 16:11

世界盃︱比寧咸疑偷襲夏蘭特屁股 6年友共情不變

分享：
世界盃︱比寧咸疑偷襲夏蘭特屁股 6年友共情不變

世界盃︱比寧咸疑偷襲夏蘭特屁股 6年友共情不變

adblk4

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）與前多蒙特隊友比寧咸（Jude Bellingham）6年前做隊友，事隔多年在世界盃八強相遇，二人在爭位時更發生「比寧咸疑偷襲夏蘭特屁股」事件，證明友共情不變。

英格蘭與挪威激戰120分鐘，但最多人討論的或是比寧咸與夏蘭特的友情。31分鐘在死球時二人爭位，比寧咸疑似從後偷襲夏蘭特屁股，後者用手輕輕拍開時，笑容充滿喜感，令原本一臉認真的比寧咸也忍俊不禁，場面被網民形容為「睇波定睇緊人拍拖？？」。

31分鐘在死球時二人爭位，比寧咸疑似偷襲夏蘭特屁股 夏蘭特用手輕輕拍開比寧咸的手時，笑容充滿喜感 原本一臉認真的比寧咸也忍俊不禁 完場後，夏蘭特主動上前，輕輕用手將比寧咸的頭擁入懷 夏蘭特在2020年加盟多蒙特，一年後比寧咸亦轉投這支德甲勁旅。二人合作為多蒙特取得2021年德國盃冠軍 世界盃︱英格蘭對挪威一役，夏蘭特（Erling Haaland）與比寧咸惺惺相惜 世界盃︱英格蘭對挪威一役，夏蘭特（Erling Haaland）與比寧咸惺惺相惜 世界盃︱英格蘭對挪威一役，夏蘭特（Erling Haaland）與比寧咸惺惺相惜 世界盃︱英格蘭對挪威一役，夏蘭特（Erling Haaland）與比寧咸惺惺相惜 世界盃︱夏蘭特賽後大讚比寧咸全能
在 Threads 查看

比寧咸︰夏蘭特是我的兄弟

完場後，夏蘭特主動上前，輕輕用手將比寧咸的頭擁入懷，二人交談時充滿感情。夏蘭特賽後讚比寧咸是世界級中場，比寧咸亦笠高帽 ︰「我告訴他要抬起頭來，你仍是世上最好的球員之一。他為挪威而戰及犧牲，令我不得不尊敬。今日我們是對手，未來他是我的兄弟。我會一直支持他，也知道他會支持我。」

「賽後最想見的人就是艾寧，球迷只知道我們今場是對手，但我眼中他是我的兄弟。完場後看到他站場草地上，背負著失望，我很了解這感受，因此完場後沒有主動上前。我們在多蒙特每日互相鼓勵、慶祝及成長，就算各為其主，友情不會消失。」

adblk5
在 Threads 查看

夏蘭特在2020年加盟多蒙特，一年後比寧咸亦轉投這支德甲勁旅。二人合作為多蒙特取得2021年德國盃冠軍，一年後夏蘭特轉投曼城，看來並未令這份友誼告終。

世界盃直播賽程｜法國西班牙爭入決賽 ViuTV99台周三凌晨3時免費直播

世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026 4強賽程，7月15日法國對西班牙（am730製圖） 世界盃2026 4強賽程，7月16日英格蘭對美斯為首的阿根廷（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026分組賽
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃睇波餐廳好去處（資料截至6月26日）
世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務