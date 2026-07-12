世界盃︱比寧咸疑偷襲夏蘭特屁股 6年友共情不變

英格蘭與挪威激戰120分鐘，但最多人討論的或是比寧咸與夏蘭特的友情。31分鐘在死球時二人爭位，比寧咸疑似從後偷襲夏蘭特屁股，後者用手輕輕拍開時，笑容充滿喜感，令原本一臉認真的比寧咸也忍俊不禁，場面被網民形容為「睇波定睇緊人拍拖？？」。

比寧咸︰夏蘭特是我的兄弟

完場後，夏蘭特主動上前，輕輕用手將比寧咸的頭擁入懷，二人交談時充滿感情。夏蘭特賽後讚比寧咸是世界級中場，比寧咸亦笠高帽 ︰「我告訴他要抬起頭來，你仍是世上最好的球員之一。他為挪威而戰及犧牲，令我不得不尊敬。今日我們是對手，未來他是我的兄弟。我會一直支持他，也知道他會支持我。」

「賽後最想見的人就是艾寧，球迷只知道我們今場是對手，但我眼中他是我的兄弟。完場後看到他站場草地上，背負著失望，我很了解這感受，因此完場後沒有主動上前。我們在多蒙特每日互相鼓勵、慶祝及成長，就算各為其主，友情不會消失。」