挪威在世界盃八強加時不敵英格蘭，夏蘭特（Erling Haaland）未能增添入球，更在加時被換走。賽後「魔人布歐」痛哭，但他解釋不是因為未能晉級而喊，而是覺得自己辜負了整個國家。
【Now世界盃精華】八強 - 挪威 對 英格蘭
夏蘭特在今屆世界盃攻入7球，他今仗戰至106分鐘被換走。賽後解釋痛哭原因︰「我想，我們已經讓全世界都認識挪威，令我最感觸。流淚不是因為未能晉級，而是因為覺得自己辜負了整個國家。」王老吉代言人希望今屆世界盃只是開始，希望將來在歐國盃及下屆世界盃都有好成績，亦希望鼓勵年輕人支持挪威及穿起挪威球衣，期待挪威成為足球強國。
挪威創隊史最佳成績
挪威八強止步，仍創出世界盃隊史最佳戰績。夏蘭特以過山車形容今屆賽事︰「這六周是不可思議的瘋狂旅程，改變了挪威及我。我想多謝每一位挪威球迷。不論現場還是在家中觀看，你們的支持對我們來說都非常重要。」
讚比寧咸世界級
夏蘭特賽後擁抱前多蒙特隊友比寧咸（Jude Bellingham），更不吝嗇讚美之詞︰「他是世界最佳球員之一，作為中場他的入球能力很強，不可思議。英格蘭很幸運，每支球隊都想擁有比寧咸。」
至於挪威教練蘇巴根解釋換走夏蘭特的原因︰「夏蘭特已經筋疲力盡，下半場大腿再被撞傷，加上疲勞問題，或者應該再早10分鐘就換走他。」