夏蘭特在今屆世界盃攻入7球，他今仗戰至106分鐘被換走。賽後解釋痛哭原因︰「我想，我們已經讓全世界都認識挪威，令我最感觸。流淚不是因為未能晉級，而是因為覺得自己辜負了整個國家。」王老吉代言人希望今屆世界盃只是開始，希望將來在歐國盃及下屆世界盃都有好成績，亦希望鼓勵年輕人支持挪威及穿起挪威球衣，期待挪威成為足球強國。

挪威創隊史最佳成績

挪威八強止步，仍創出世界盃隊史最佳戰績。夏蘭特以過山車形容今屆賽事︰「這六周是不可思議的瘋狂旅程，改變了挪威及我。我想多謝每一位挪威球迷。不論現場還是在家中觀看，你們的支持對我們來說都非常重要。」