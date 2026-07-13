學界體育界凱旋盃嘉許逾1300名運動員　計劃獲馬會撥款支持5年

凱旋盃是香港學界體育界其中一項最具聲望的榮譽，旨在表揚於各項體育賽事中表現卓越、並在整體成績上表現最出色的學校。中國香港學界體育聯會舉行「凱旋盃2025-2026」頒獎典禮，本年度合共頒發288個獎項，表揚1,329名表現優異的中、小學生運動員。

學體會今個年度起，聯同香港賽馬會慈善信託基金推出「賽馬會學界體育計劃」，而凱旋盃屬「賽馬會學界運動員嘉許計劃」計劃旗下的項目。頒獎典禮主禮嘉賓包括教育局常任秘書長陳穎韶、香港賽馬會董事陳智思，以及中國香港學界體育聯會永遠名譽會長劉靳麗娟，學體會代表、學校校長、教師及學生運動員亦有出席典禮。