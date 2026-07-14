世界盃｜阿根廷及美斯獲球證偏幫？480萬人聯署要求「逐出世界盃」

請願書指控阿根廷獲得過多12碼，而且球員在場上公然犯規屢遭無視，質疑賽事公平性已經嚴重失衡。球迷認為這些判罰偏差直接影響了比賽結果，損害了世界盃作為全球最高足球殿堂的公信力。

除了場上的判罰爭議，聯署書也將矛頭指向場外效應。內容羅列多項證據，指控部分阿根廷球迷涉嫌種族歧視，對象包括葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的著名粉絲兼網紅「IShowSpeed」。

更令人震驚的是，聯署書第十點直接披露，阿根廷足協（AFA）目前已因涉及洗黑錢及詐騙被美國聯邦調查局（FBI）介入調查，將世界盃爭議上升至法律與國際醜聞層級。