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體育
出版：2026-Jul-14 11:48
更新：2026-Jul-14 11:48

世界盃｜阿根廷及美斯獲球證偏幫？480萬人聯署要求「逐出世界盃」

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世界盃｜阿根廷及美斯獲球證偏幫？480萬人聯署要求「逐出世界盃」

世界盃｜阿根廷及美斯獲球證偏幫？480萬人聯署要求「逐出世界盃」

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阿根廷在世界盃八強加時擊敗瑞士晉級後，不過卻有球迷設立網站並發起聯署活動，要求將阿根廷逐出世界盃，截至今日（7月14日）12時，已累積超過480萬人聯署，持續向500萬人大關邁進。

球迷︰球例似乎不適用於阿根廷

這份請願書原本目標僅為100萬人，卻在網路發酵下迅速突破400萬大關，顯示全球球迷對此事件的強烈情緒與高度關注。聯署書列舉10大罪狀，直指國際足協（FIFA）的球例似乎「不適用於阿根廷」，控訴球證在阿根廷對埃及一役出現多次爭議判決，並認為明顯偏袒阿根廷球王美斯（Lionel Messi）。

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有球迷設立argentinaout.com網站，聯署要求阿根廷逐出世界盃 有球迷設立argentinaout.com網站，並設C朗拿度及美斯誰是GOAT投票 美斯今球兩度射失12碼，但無阻阿根廷打入4強

請願書指控阿根廷獲得過多12碼，而且球員在場上公然犯規屢遭無視，質疑賽事公平性已經嚴重失衡。球迷認為這些判罰偏差直接影響了比賽結果，損害了世界盃作為全球最高足球殿堂的公信力。

除了場上的判罰爭議，聯署書也將矛頭指向場外效應。內容羅列多項證據，指控部分阿根廷球迷涉嫌種族歧視，對象包括葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的著名粉絲兼網紅「IShowSpeed」。

更令人震驚的是，聯署書第十點直接披露，阿根廷足協（AFA）目前已因涉及洗黑錢及詐騙被美國聯邦調查局（FBI）介入調查，將世界盃爭議上升至法律與國際醜聞層級。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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