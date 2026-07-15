世界盃｜法國全隊表現失魂！　西班牙兩球淨勝闖決賽

反觀西班牙則打出其特色，大打傳控足球，再加上穩健防守，以2:0擊敗法國，晉身決賽。

四強「西法大戰」，儘管法國於今屆世界盃展示強大火力，坐擁基利安麥巴比（Kylian Mbappe）、奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、米高奧利斯（Michael Olise）等進攻能手。然而在今場四強「高盧雄雞」的進攻線集體失靈，全場攻門乏力。

法國半場突失靈 失十二碼落後一球

賽前被視為大熱門的法國，於22分鐘先失一球。法國左閘盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）於自家禁區內解圍時，未有留意到後上爭球的西班牙皇牌耶馬爾（Lamine Yamal），一腳踢在耶馬爾身上，球證直指十二碼點。奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）主射極刑中鵠，射入個人於世盃第5球，為「狂牛軍團」先開紀錄領先1:0。

反觀法國上半場表現蹩腳，引以為傲的進攻火力完全失效，最終西班牙半場以1:0領先法國。