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體育
出版：2026-Jul-15 05:00
更新：2026-Jul-15 05:00

世界盃｜法國全隊表現失魂！　西班牙兩球淨勝闖決賽

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世界盃｜法國全隊表現失魂！　西班牙兩球淨勝闖決賽（路透社）

世界盃｜法國全隊表現失魂！　西班牙兩球淨勝闖決賽（路透社）

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西班牙率先闖決賽！

四強「西法大戰」，儘管法國於今屆世界盃展示強大火力，坐擁基利安麥巴比（Kylian Mbappe）、奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、米高奧利斯（Michael Olise）等進攻能手。然而在今場四強「高盧雄雞」的進攻線集體失靈，全場攻門乏力。

反觀西班牙則打出其特色，大打傳控足球，再加上穩健防守，以2:0擊敗法國，晉身決賽。

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法國半場突失靈　失十二碼落後一球

賽前被視為大熱門的法國，於22分鐘先失一球。法國左閘盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）於自家禁區內解圍時，未有留意到後上爭球的西班牙皇牌耶馬爾（Lamine Yamal），一腳踢在耶馬爾身上，球證直指十二碼點。奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）主射極刑中鵠，射入個人於世盃第5球，為「狂牛軍團」先開紀錄領先1:0。

反觀法國上半場表現蹩腳，引以為傲的進攻火力完全失效，最終西班牙半場以1:0領先法國。

耶馬爾搏得十二碼，奧耶沙巴爾操刀射入，為西班牙領先1:0。（路透社） 耶馬爾搏得十二碼，奧耶沙巴爾操刀射入，為西班牙領先1:0。（路透社） 耶馬爾搏得十二碼，奧耶沙巴爾操刀射入，為西班牙領先1:0。（路透社） 耶馬爾搏得十二碼，奧耶沙巴爾操刀射入，為西班牙領先1:0。（路透社） 耶馬爾搏得十二碼，奧耶沙巴爾操刀射入，為西班牙領先1:0。（路透社） 耶馬爾搏得十二碼，奧耶沙巴爾操刀射入，為西班牙領先1:0。（路透社）

狂牛下半場再入一球　全場壓制殺入決賽

換邊後法國形勢一落千丈，西班牙於58分鐘憑著一個招牌傳控攻勢，再度製造入球。「狂牛」右閘柏度樸路（Pedro Porro）與丹尼爾奧莫（Dani Olmo）作「撞牆」配合後殺入禁區，「單刀」面對法國門將邁治蘭（Mike Maignan）冷靜射破網，為西班牙擴大領先優勢至2:0。

今場法國表現大大失準，即使輸至兩球，組織攻門仍然乏力，全場幾乎沒有一次有威脅攻門，最終西班牙順利以兩球淨勝法國。

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西班牙率先晉身決賽，將於7月20日凌晨3時上演，西班牙將與阿根廷或英格蘭爭奪大力神盃。

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