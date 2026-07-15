世界盃｜西班牙技壓法國晉級　迪拉富恩迪：我哋先係最強嗰隊！

世界盃四強上演「歐洲頂級對決」，由應屆歐國盃冠軍西班牙對陣上兩屆決賽份子法國，最終「狂牛軍團」憑藉招牌傳控足球與滴水不漏的防守，技術性擊倒「高盧雄雞」，昂首殺入決賽。 賽後西班牙領隊迪拉富恩迪（Luis de la Fuente）難掩興奮之情，除了大讚麾下球員表現近乎完美之外，更豪言雖然法國實力頂尖，但西班牙才是世界上最好的球隊！

法國縱強大亦稱臣 迪拉富恩迪自詡執掌最佳球隊 今仗西班牙在場上展現出驚人的統治力，攻守兩端皆有條不紊。迪拉富恩迪賽後感言：「我為這班球員感到無比自豪，現在我們必須繼續前行。我們距離終極目標還差最後一步，我們會全力以赴去實現它。」 面對星光熠熠的法國隊，西班牙以行雲流水的傳控和積極的逼搶反客為主。迪拉富恩迪毫不掩飾對球隊的讚美，甚至霸氣宣稱：「今天我們的對手（法國）是世界上最頂尖的國家隊之一，但非常可惜，他們遇上了世界上最好的球隊，這就是勝負的分野。這班球員值得擁有一切，因為他們日復一日地展現出無私與天賦。看見他們今天踢出如此精彩絕倫的足球，實在太美妙了。」

迪拉富恩迪證明自己 「決賽是屬於天選之人的舞台」 從當初接手時備受質疑，到如今連續在歐國盃及世界盃舞台證明自己，迪拉富安迪深知世界盃決賽的席位得來不易，形容這是球員與教練的最高殿堂：「世界盃帶來無盡壓力，這是一份巨大的責任。能夠帶領球隊晉身世界盃決賽，是一種奢侈，因為這是只有天選之人才能享有的舞台。」 迪拉富恩迪回顧這幾年的執教生涯，感觸良多，他表示球隊的成功絕非僥倖，「其他球隊或許想要複製我們的成功，但這並非一朝一夕的事。這支球隊從大約四年前開始，就抱持着同一個理念，一步一腳印地走到今天，我為球隊上下這份堅持感到非常驕傲。」

凝聚全國力量 狂牛主帥感激球迷支持 狂牛軍團在今屆賽事的強勢表現，成功點燃了西班牙國內的熱情。談到一直默默支持球隊的國民，迪拉富安迪充滿感激，並指這份支持凝聚了整個國家：「對於大家給予我們的巨大支持，我致以最深切的謝意。身為西班牙人，這是一種榮耀，因為我能夠感覺到自己正在將整個國家團結在一起。如果我們繼續保持這種凝聚力，將會成就更多大事。」 西班牙如今距離世界盃冠軍寶座僅一步之遙，決賽將於7月20日凌晨3時上演，西班牙將與阿根廷或英格蘭爭奪冠軍。