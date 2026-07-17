熱門搜尋:
2026世界盃 禁煙 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-17 15:23
更新：2026-Jul-17 15:23

世界盃︱今屆首設冠軍戒指　30枚暫借球員慶祝將度身定制再頒發【有片】

分享：
世界盃︱今屆首設冠軍戒指 30枚暫借球員慶祝 日後度身定制再頒發

世界盃︱今屆首設冠軍戒指 30枚暫借球員慶祝 日後度身定制再頒發

adblk4

國際足協（FIFA）在今屆世界盃首設「冠軍戒指」（Championship Rings），將NBA等美式運動傳統引入足球界。西班牙或阿根廷的勝方，將可以擁有30枚度身訂造、附上球隊隊徽、獨立編號以及官方防偽認證證書的冠軍戒指，而其餘1,996枚將公開發售。

RINGS (1) 世界盃︱今屆首設冠軍戒指刻上大力神盃 世界盃︱冠軍球隊將獲頒30枚冠軍戒指，其餘1996枚公開發售 世界盃︱冠軍球隊的隊長與教練將第一時間獲暫借版戒指以供慶祝。隨後官方將會度身定制，並於日後正式頒發

冠軍戒指刻大力神盃

西班牙與阿根廷將在7月20日凌晨3時在紐約新澤西大都會人壽球場爭逐世界盃冠軍。今屆王者除捧起大力神盃及獲取金牌外，更可感受今屆特式-美式運動文化。冠軍將獲頒30枚冠軍戒指。設計上，冠軍戒指其中一面刻上大力神盃，另一面則會融入奪冠球隊的隊徽。每枚冠軍戒指均附上獨立編號以及官方防偽認證證書。

世界盃︱美斯耶馬爾決賽首度交手　2007年浴盆合照成經典

世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）

決賽後，冠軍球隊將第一時間獲暫借版戒指以供慶祝。隨後官方將會為功臣度身訂造，並於日後正式頒發。其餘1,996枚盃冠軍戒指，則會作為官方授權商品公開發售。

世界盃冠軍戒指

  • 總數：2,026枚。

  • 冠軍球隊：30枚。

  • 球迷珍藏：1,996枚公開發售

世界盃直播賽程｜阿根廷西班牙爭冠軍　ViuTV99台周一凌晨3時免費直播

世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026季軍戰，法國對英格蘭（am730製圖） 世界盃2026決賽賽程，7月20日西班牙對美斯為首的阿根廷（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026分組賽
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃睇波餐廳好去處（資料截至6月26日）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務