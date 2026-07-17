國際足協（FIFA）在今屆世界盃首設「冠軍戒指」（Championship Rings），將NBA等美式運動傳統引入足球界。西班牙或阿根廷的勝方，將可以擁有30枚度身訂造、附上球隊隊徽、獨立編號以及官方防偽認證證書的冠軍戒指，而其餘1,996枚將公開發售。

冠軍戒指刻大力神盃

西班牙與阿根廷將在7月20日凌晨3時在紐約新澤西大都會人壽球場爭逐世界盃冠軍。今屆王者除捧起大力神盃及獲取金牌外，更可感受今屆特式-美式運動文化。冠軍將獲頒30枚冠軍戒指。設計上，冠軍戒指其中一面刻上大力神盃，另一面則會融入奪冠球隊的隊徽。每枚冠軍戒指均附上獨立編號以及官方防偽認證證書。