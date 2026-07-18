世界盃｜英法大戰爭奪第三名　拆解設立季軍戰起源

2026年美加墨世界盃已步入尾聲，在萬眾矚目的西班牙對阿根廷決賽上演前，兩支在四強飲恨的歐洲勁旅，英格蘭與法國將於7月19日凌晨5時於邁亞密球場（Miami Stadium）正面交鋒。 這場爭奪第3名的「季軍戰」，向來在球圈中評價兩極。有人認為這是一場沒有球隊想參與的「雞肋」比賽，亦有人將其視為球員「刷數據」奪得個人獎項的機會。

商業利益至上 兼關乎世界排名 對國際足協（FIFA）及主辦國家而言，每多一場世界盃決賽周賽事都意味著更龐大的商業收益，其中包括門票與電視轉播權的廣告收入。 除了經濟因素，國際足協的世界排名機制亦是關鍵。季軍戰並非友誼賽，其積分比重仍然非常高，勝負將直接影響各國在世界排名上的位置，進而影響未來歐國聯（Nations League）的席位以及下一屆世界盃外圍賽抽籤的種子排名。

創立於92年前 曾誕生最快入球與單屆神射手紀錄 季軍戰並非新鮮事，早在1934年第2屆世界盃便已引入，當時西德以3:2擊敗奧地利奪得季軍。而在1930年首屆世界盃中，四強落敗的美國與南斯拉夫並未進行季軍戰，其後國際足協按得失球差宣布美國奪得第3名，並且為兩隊頒發獎牌。 此後除了1950年因戰後改用單循環小組賽制而停辦外，自1954年起季軍戰便成為了每屆賽事的常規比賽，反觀歐洲國家盃在1980年後便廢除了季軍戰制度。 季軍戰往往因為球員包袱較輕而踢得更具觀賞性，更創下不少驚人紀錄。2002年日韓世界盃，土耳其前鋒哈根蘇古（Hakan Sukur）在對陣南韓時，開賽僅10.8秒便攻入一球，至今仍是世界盃歷史上最快的入球紀錄；而在1958年，法國傳奇前鋒方亭（Just Fontaine）在季軍戰面對西德時個人獨取4球，助球隊以6:3大勝，並將其單屆入球紀錄推高至13球，這項紀錄至今仍無人能破。

02世界盃蘇古閃電入球：

10.8 seconds! 😱⚡️#OTD in 2002, Hakan Sukur scored the fastest goal in #FIFAWorldCup history! 🇹🇷 pic.twitter.com/1thH26qWTw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2024

兩百萬美元獎金差距 神射手終極一戰 贏得季軍戰將獲得銅牌，且能為國家隊帶來更豐厚的獎金。季軍隊伍可獲得2,900萬美元的獎金，較殿軍的2,700萬美元多出200萬美元。在世界盃歷史上，德國是奪得最多次季軍的國家，共4度摘下銅牌，最近一次為2010年。 對球員個人而言，這場比賽更是爭奪金靴獎等個人榮譽的最後舞台。歷史上不少傳奇神射手都在季軍戰中成功增添進帳，包括1966年的尤西比奧（Eusebio）、1990年的史基拉斯（Toto Schillaci）、1998年的蘇加（Davor Suker），以及2010年的湯馬士梅拿（Thomas Muller），他們皆在季軍戰中射入關鍵入球，成功鎖定金靴獎。今屆賽事法國皇牌基利安麥巴比（Kylian Mbappe）暫時射入8球，與美斯（Lionel Messi）一樣，而英格蘭前鋒哈利卡尼（Harry Kane）及中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）則射入6球，季軍戰亦將迎來他們提升入球數字，爭奪神射手寶座的最後機會。

名帥領隊齊聲炮轟 雲高爾斥「輸家的殘酷遊戲」 儘管季軍戰歷史悠久，但不少名帥對此卻嗤之以鼻。荷蘭名帥雲高爾（Louis Van Gaal）在2014年帶領球隊以3:0擊敗東道主巴西奪得季軍後，便曾公開炮轟：「我十年來一直在說，這場比賽根本不應該存在，最糟糕的是球隊有可能要以兩連敗的身份回家。」 前英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate）在2018年四強加時不敵克羅地亞後，亦表達了類似的無奈：「這不是任何球隊想參與的比賽。」最終「三獅軍團」在該屆季軍戰以0:2不敵比利時；然而當時比利時領隊馬天尼斯（Roberto Martinez）則持相反意見，形容贏得季軍是真正的里程碑。