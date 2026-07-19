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體育
出版：2026-Jul-19 07:08
更新：2026-Jul-19 07:08

世界盃｜季軍戰上演入球騷　沙卡帽子戲法　英格蘭擊敗法國攞尾彩（有片）

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世界盃｜季軍戰上演入球騷　沙卡帽子戲法　英格蘭擊敗法國攞尾彩（路透社）

世界盃｜季軍戰上演入球騷　沙卡帽子戲法　英格蘭擊敗法國攞尾彩（路透社）

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今屆美加墨世界盃來到尾聲，季軍戰由英格蘭大戰法國。兩隊大演「入球騷」娛樂球迷，英格蘭於上半場狂攻連入四球；而兩隊則於下半場共入六球，其中「三獅軍團」憑著布卡約沙卡（Bukayo Saka）大演帽子戲法，並於下半場射入關鍵十二碼，以6:4擊敗法國，取得今屆世盃季軍。

十個入球，亦創下世盃史上季軍戰最多入球的紀錄。

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【Now世界盃精華】季軍戰 - 法國 對 英格蘭

布卡約沙卡梅開二度　英軍半場大數法國四球

雖然季軍戰一直被人垢病，不少教練球迷都認為此比賽無實際意義，但無阻今場娛樂性。開賽僅三分鐘，今場擔任英格蘭隊長的迪格蘭賴斯（Declan Rice）於中場成功搶截，推順後起腳遠射破網，為「三獅軍團」先開紀錄領先1:0。

及至18分鐘，英格蘭再入一球。迪格蘭賴斯開出左路角球，中堅安斯干沙（Ezri Konsa）於禁區內跳起銅頭一揮頂入，英格蘭領先至2:0。

「三獅軍團」得勢不饒人，於37分鐘憑藉一個反擊機會，拉舒福特（Marcus Rashford）助攻予布卡約沙卡射門破網，英軍以三球領先法國。臨完半場前，布卡約沙卡再入一球，英格蘭半場領先法國四球，相信這個賽果會令不少球迷大跌眼鏡。

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下半場麥巴比連入兩球　一度只落後一球

下半場法國一口氣換入四名球員，包括奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele），銳意反攻。換邊後僅三分鐘，基利安麥巴比（Kylian Mbappe）接應米高奧利斯（Michael Olise） 「直線」傳球後，左腳射遠柱破網，為法國追成1:4。

「高盧雄雞」於53分鐘再追一球，基利安麥巴比今次擔任助攻角色，放出「直線」予後備入替的巴特利巴高拿（Bradley Barcola）單刀射入。下半場開賽僅8分鐘，法國已經連追兩球。麥巴比與米高奧利斯再於66分鐘在禁區頂「撞牆」，輕鬆瓦解英格蘭後防後，麥巴比射遠柱破網，法國追成3:4，與英格蘭僅差一球距離。

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下半場麥巴比連入兩球　一度只落後一球（路透社） 下半場麥巴比連入兩球　一度只落後一球（路透社） 下半場麥巴比連入兩球　一度只落後一球（路透社） 下半場麥巴比連入兩球　一度只落後一球（路透社） 下半場麥巴比連入兩球　一度只落後一球（路透社） 下半場麥巴比連入兩球　一度只落後一球（路透社） 下半場麥巴比連入兩球　一度只落後一球（路透社） 下半場麥巴比連入兩球　一度只落後一球（路透社）

季軍戰愈後愈精彩　兩隊共入十球創歷史

臨完場前馬路古斯圖（Malo Gusto）於自家禁區犯下天條，球證直指十二碼點，布卡約沙卡於87分鐘主射極刑中鵠，個人大演帽子戲法。

雖然法國於補時階段有奧士文尼迪比利再追一球，不過為時已晚；而且英格蘭再有祖迪比寧咸為「三獅軍團」埋齋，最終英軍以6:4擊敗法國，自1997年後首次於外地擊敗法國，奪得今屆世界盃季軍。

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今屆世界盃的終極一戰，決賽由阿根廷大戰西班牙，將於7月20日凌晨3時上演。

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