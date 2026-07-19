世界盃｜季軍戰上演入球騷　沙卡帽子戲法　英格蘭擊敗法國攞尾彩（有片）

今屆美加墨世界盃來到尾聲，季軍戰由英格蘭大戰法國。兩隊大演「入球騷」娛樂球迷，英格蘭於上半場狂攻連入四球；而兩隊則於下半場共入六球，其中「三獅軍團」憑著布卡約沙卡（Bukayo Saka）大演帽子戲法，並於下半場射入關鍵十二碼，以6:4擊敗法國，取得今屆世盃季軍。

布卡約沙卡梅開二度 英軍半場大數法國四球

雖然季軍戰一直被人垢病，不少教練球迷都認為此比賽無實際意義，但無阻今場娛樂性。開賽僅三分鐘，今場擔任英格蘭隊長的迪格蘭賴斯（Declan Rice）於中場成功搶截，推順後起腳遠射破網，為「三獅軍團」先開紀錄領先1:0。

及至18分鐘，英格蘭再入一球。迪格蘭賴斯開出左路角球，中堅安斯干沙（Ezri Konsa）於禁區內跳起銅頭一揮頂入，英格蘭領先至2:0。

「三獅軍團」得勢不饒人，於37分鐘憑藉一個反擊機會，拉舒福特（Marcus Rashford）助攻予布卡約沙卡射門破網，英軍以三球領先法國。臨完半場前，布卡約沙卡再入一球，英格蘭半場領先法國四球，相信這個賽果會令不少球迷大跌眼鏡。