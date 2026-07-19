世界盃｜美斯阿根廷生涯決賽全紀錄 近四次決賽全勝

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的國家隊生涯，是一部由悲壯走向圓滿的史詩。美斯的國家隊生涯可以被劃分為兩個截然不同的時代：前半段是令人心碎的「四連亞」陰霾，後半段則是無堅不摧的「四連冠」盛世。 隨著阿根廷即將迎來面對西班牙的決賽，這位即將步入39歲的球王，能否在「最後戰役」達到更圓滿的結局？

走過四年四亞低谷 「魔咒」纏身的悲情歲月 在美斯橫空出世的初期，國家隊的決賽對他而言更像是一個無法破解的魔咒。在2007年至2016年間，美斯帶領的阿根廷曾四度殺入大賽決賽，卻悉數鎩羽而歸。 2007年的美洲國家盃決賽，年輕的美斯首次踏上國家隊決賽舞台。然而，當時如日中天的阿根廷在決賽面對並非強陣出擊的巴西，竟然大敗0:3，這場慘敗成為了美斯長達十數年國家隊悲情宿命的起點。 及至2014年巴西世界盃，美斯正值壯年，他以一己之力帶領「藍白軍團」殺入決賽。可惜阿根廷在馬拉簡拿球場與德國激戰120分鐘後，最終被德國中場馬里奧葛斯（Mario Gotze）於加時階段射入絕殺，以0:1不敵德國，與大力神盃擦身而過。美斯在賽後凝望大力神盃的眼神，成為了世界盃歷史上最令人傷感的畫面之一。

命運的捉弄並未停止。在隨後的2015和2016年美洲盃，阿根廷連續兩屆在決賽與智利相遇。兩場賽事均在激戰120分鐘後依然互交白卷，最終阿根廷均在互射十二碼階段落敗。在2016年百年美洲盃決賽射失十二碼後，極度沮喪的美斯甚至一度宣佈退出國家隊。

2007年美洲國家盃決賽 阿根廷0︰3巴西

Messi 2014 WC finalinde 2 penaltısı verilmedi ağlamadı. Arkadaşı yüzde yüzleri kaçırdı bir şey demedi



Rakibine hep saygı gösterdi tebrik etti. O zamanda da tarihin en iyisiydi ama dünyası yıkıldı sonraki 5 yıl da korkunçtu



Ama hikayenin sonu güzel kalbine göre oldu yine olacak pic.twitter.com/Nlaz4W0VjT — Bilgehan 🇦🇷 (@bilgehanyntr) July 14, 2026

2021年起逆天改命 近四次決賽全勝登峰造極 然而真正的球王從不向命運低頭，轉捩點正是2021年的美洲國家盃。美斯帶領球隊過五關斬六將，在決賽重返馬拉簡拿球場迎戰宿敵巴西，憑藉迪馬利亞的入球，阿根廷以1:0小勝對手。這場決賽不僅終結了國家隊長達28年的無冠紀錄，也為美斯贏得了職業生涯首個國家隊冠軍。然後在接下來的「歐美超級盃」（Finalissima）中，阿根廷以3:0大勝歐國盃冠軍意大利。 2022年卡塔爾世界盃決賽正正就是載入史冊的一仗，阿根廷與衛冕冠軍法國合演世盃史上最精彩的決賽。阿根廷在一度領先兩球的情況下，法國憑藉基利安麥巴比（Kylian Mbappé）的個人表演，將比賽拖入互射十二碼階段。面對如日中天的法國，美斯在決賽梅開二度，並在十二碼大戰中冷靜射入，最終帶領阿根廷於互射十二碼階段以4:2擊敗法國，捧起夢寐以求的大力神盃，正式加冕為當代球王。

2016年百年美洲盃決賽 阿根廷互射12碼不敵智利

面對生涯「最後戰役」 39歲美斯的豁達心境 展望世界盃決賽，很有可能會成為美斯最後一屆世界盃，雖然已經年屆39歲，但美斯仍然充滿自信。 正如上場四強奇蹟反勝英格蘭後，美斯真情流露的一番話：「請球迷盡情享受，這隊阿根廷不會令球迷失望。」

2022世界盃美斯入球及助攻精華