香港跳繩錦標賽｜世界交互繩邀請賽港隊摘二銀一銅　Lokman偕何柱霆上演街舞對決（有片）

香港周日（19日）於伊利沙伯體育館首次舉行「世界交互繩邀請賽」（Double Dutch Contest World Invitational），香港共派182名港將參加。港隊Jumpy Soul於團體自由對決（Freestyle Battle）摘得季軍，港將Elite2及Vigor F1分別於高級組與初級組速度賽（Speed）奪得亞軍。賽後，MIRROR成員楊樂文（Lokman）偕香港跳繩運動員何柱霆呈現跳繩跨界合作街舞的對決。Lokman於賽後表示支持一眾港將，不要有壓力，盡情享受。
由中國香港跳繩總會舉辦的「香港跳繩邀請錦標賽2026」，獲得國際跳繩聯合會 (IJRU) 官方認證，並獲文化體育及旅遊局、康樂及文化事務署及香港賽馬會慈善信託基金全力支持，連續兩年假伊利沙伯體育館一連五日（7月15至19日）上演精采的激戰。香港首次舉行的「世界交互繩邀請賽」雲集法國、日本、韓國、泰國、美國等國際勁旅，與香港精英運動員對戰，亦特別加設：單人繩花式對決（Single Rope Freestyle Battle）。
Elite2獲速度賽高級組亞軍
今屆「世界交互繩邀請賽」（Double Dutch Contest World Invitational），首仗為高級組（16歲或以上）及初級賽（12至15歲）「花式賽」（Performance）與速度賽，尾仗由團體自由對決（Freestyle Battle）作結。高級組偕初級賽花式賽三甲均由日本隊稱王封后。高級組冠軍由Junk Swing以99分佳績奪得，亞軍為YOUNG BLOOD，季軍為VorTex。初級賽方面，冠軍為Tsukuyomi，亞軍為Amanouzume，季軍為Astra。至於初級賽速度賽同由Amanouzume以128下斬獲冠軍，港隊代表Vigor F1偕日本隊X-Fold以122下獲得雙亞軍。高級組冠季軍分別由日本隊ROYAL VoV與Rosy ☆ Lily，以135及128下包辦。港將Elite2以132下榮獲亞軍。
而團體自由對決（Freestyle Battle），由YOUNG BLOOD奪冠，Junk Swing取得亞軍，而季軍由港隊Jumpy Soul斬獲，力壓一眾國際勁旅。賽後Jumpy Soul隊員劉浩男及何卓錡表示於主場比賽特別感銘肺腑，很榮幸能取得第三。不枉賽前與隊友辛勤「加操」和遠赴日本「偷師」，更感激所有人親臨現場支持。
2026 DDCWI 港隊成績
速度賽（高級組）亞軍︰Elite 2 袁正佑、黃梓維、李天楠
速度賽（初級組）亞軍︰Vigor F1 張東陽、梁祖心、何浚嘉
團體自由對決賽季軍︰Jumpy Soul 劉浩男、沈保衡、司徒銘曦、陳福祥、何卓錡、袁曉彤、林耀翔