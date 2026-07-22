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體育
出版：2026-Jul-22 13:01
更新：2026-Jul-22 13:01

世界盃｜墨西哥「Sam哥」奧祖亞確定退役　結束22年球員生涯

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在對英格蘭的16強出局後，奧祖亞結束他的世界盃旅程。(路透社)

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墨西哥的老牌門將奧祖亞（Guillermo Ochoa），在完成他的第6次世界盃之旅後，正式宣布結束他22年的球員生涯。

因為外貌酷似香港藝人吳鎮宇，而獲得「墨西哥Sam哥」、「墨西哥吳鎮宇」等稱號的墨西哥門將奧祖亞，上星期渡過41歲生日。他星期二（21日）在社交平台宣布他的退役消息：「我已付出一切，我為球會以及國家隊在球場上留下了一切，今日我要高掛手套。作為守門員，你要知道你可能要等足90分鐘才會有一個你的決定性時刻，而當這個時刻到來，你不可以猶豫。」

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奧祖亞（Guillermo Ochoa）在世界盃16強墨西哥不敵英格蘭後，流下男兒淚。(路透社) 奧祖亞（Guillermo Ochoa）在世界盃16強墨西哥不敵英格蘭後，流下男兒淚。(路透社) 奧祖亞（Guillermo Ochoa）在世界盃16強墨西哥不敵英格蘭後，流下男兒淚。(路透社) 2026 07 01T030609Z 1159139444 UP1EM7108M5W7 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX ECU 奧祖亞在世界盃分組賽對捷克上陣後，獲墨西哥隊友拋起慶祝。(路透社) 2026 06 25T030951Z 1215924546 UP1EM6P08LELK RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T024608Z 1633371043 UP1EM6P07OVJV RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 奧祖亞在世界盃分組賽對捷克後備上陣。(路透社) 2026 06 25T031302Z 1543996350 UP1EM6P08XPMA RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 18T005254Z 2013144602 UP1EM6I02G1SM RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP MEX KOR PREVIEW

首位歐洲效力墨西哥守門員

奧祖亞是與美斯（Lionel Messi）以及基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）同樣6次出戰世界盃決賽周的球員，而他有3屆決賽周獲正選上陣，今屆他對捷克的分組賽後備上陣，成為一時佳話。球會方面，奧祖亞在2004年開始在墨西哥的CF阿美利加效力，之後在2011年起到法國的阿些斯奧，成為首位在歐洲球壇效力的墨西哥守門員。他在歐洲也效力過西甲及意甲等球會，最後去到塞浦路斯的AEL利馬素效力。

他表示：「我從未想過夢想能帶我我走得多遠。今日，我只能充滿自豪地回首，並說：謝謝你們！我將帶着數百萬人的愛戴和內心平靜地離開，因為我知道自己為墨西哥奉獻了一切。」在今屆世界盃，奧祖亞在墨西哥最後一場分組賽，後備入替13分鐘，球隊最後擊敗捷克。在球會為阿美利亞贏過2005年的秋季冠軍，以及在標準列治贏過比利時盃冠軍。而國家隊中，他為墨西哥6次取得美洲金盃以及2021年東京奧運銅牌。

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