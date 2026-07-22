世界盃｜墨西哥「Sam哥」奧祖亞確定退役　結束22年球員生涯

墨西哥的老牌門將奧祖亞（Guillermo Ochoa），在完成他的第6次世界盃之旅後，正式宣布結束他22年的球員生涯。

因為外貌酷似香港藝人吳鎮宇，而獲得「墨西哥Sam哥」、「墨西哥吳鎮宇」等稱號的墨西哥門將奧祖亞，上星期渡過41歲生日。他星期二（21日）在社交平台宣布他的退役消息：「我已付出一切，我為球會以及國家隊在球場上留下了一切，今日我要高掛手套。作為守門員，你要知道你可能要等足90分鐘才會有一個你的決定性時刻，而當這個時刻到來，你不可以猶豫。」