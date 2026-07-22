世界盃｜墨西哥「Sam哥」奧祖亞確定退役　結束22年球員生涯

墨西哥的老牌門將奧祖亞（Guillermo Ochoa），在完成他的第6次世界盃之旅後，正式宣布結束他22年的球員生涯。
因為外貌酷似香港藝人吳鎮宇，而獲得「墨西哥Sam哥」、「墨西哥吳鎮宇」等稱號的墨西哥門將奧祖亞，上星期渡過41歲生日。他星期二（21日）在社交平台宣布他的退役消息：「我已付出一切，我為球會以及國家隊在球場上留下了一切，今日我要高掛手套。作為守門員，你要知道你可能要等足90分鐘才會有一個你的決定性時刻，而當這個時刻到來，你不可以猶豫。」
首位歐洲效力墨西哥守門員
奧祖亞是與美斯（Lionel Messi）以及基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）同樣6次出戰世界盃決賽周的球員，而他有3屆決賽周獲正選上陣，今屆他對捷克的分組賽後備上陣，成為一時佳話。球會方面，奧祖亞在2004年開始在墨西哥的CF阿美利加效力，之後在2011年起到法國的阿些斯奧，成為首位在歐洲球壇效力的墨西哥守門員。他在歐洲也效力過西甲及意甲等球會，最後去到塞浦路斯的AEL利馬素效力。
他表示：「我從未想過夢想能帶我我走得多遠。今日，我只能充滿自豪地回首，並說：謝謝你們！我將帶着數百萬人的愛戴和內心平靜地離開，因為我知道自己為墨西哥奉獻了一切。」在今屆世界盃，奧祖亞在墨西哥最後一場分組賽，後備入替13分鐘，球隊最後擊敗捷克。在球會為阿美利亞贏過2005年的秋季冠軍，以及在標準列治贏過比利時盃冠軍。而國家隊中，他為墨西哥6次取得美洲金盃以及2021年東京奧運銅牌。