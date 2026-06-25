世界盃｜墨西哥奧祖亞獲後備上陣　三球大勝捷克全勝出線

東道主之一的墨西哥，成為首支全勝晉級隊伍。球隊在主場以3:0擊敗捷克，以3戰全勝兼不失球打入淘汰賽。而隊中的六朝元老奧祖亞（Guillermo Ochoa），亦取得個上陣機會。
之前連贏南非及南韓，墨西哥其實早已鎖定小組首名出線。然而墨西哥未肯放鬆，仍想在主場取得佳績。球隊的17歲新星基拔圖摩拉（Gilberto Mora），也是今屆賽事最年輕的球員，他今場獲得正選，成為世界盃史上第6年輕正選上陣球員。至於40歲的「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞，今場仍先列後備。捷克隊之前兩戰得1分，想晉級就要擊敗墨西哥。
今屆最年輕17歲小將摩拉正選
兩隊成績雖然有大差異，不過在上半場還是互有進攻，但是兩隊半場都未能打開紀錄。然而比賽在換邊後10分鐘就打破僵局，馬迪奧查維斯（Mateo Chavez）在55分鐘為墨西哥取得領先。落後的捷克之後換人，但是未及追平就已經再失守，祖利安昆諾尼斯（Julian Quinones）門前把握機會射入，在61分鐘為墨西哥拉開2:0。
墨西哥在領先兩球之下，終於讓第6次的門將奧祖亞上陣，在78分鐘入替正選的魯爾蘭祖（Raul Rangel），令他與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）及美斯（Lionel Messi）一樣6次出戰世界盃，不過他僅上陣第4屆，因為在2006年及2010年他都為後備門將。而墨西哥在補時再由艾華路費度高（Alvaro Fidalgo）建功，最後以3:0擊敗捷克。墨西哥3戰全勝，入6球失0球晉級，而捷克在相隔20年再入決賽周，不過與20年前一樣，分組賽止步。