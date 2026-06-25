熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-25 11:51
更新：2026-Jun-25 11:51

世界盃｜墨西哥奧祖亞獲後備上陣　三球大勝捷克全勝出線

分享：
2026 06 25T031430Z 1789395639 UP1EM6P0904MB RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX

隊友在賽後抱起奧祖亞慶祝。(路透社)

adblk4

東道主之一的墨西哥，成為首支全勝晉級隊伍。球隊在主場以3:0擊敗捷克，以3戰全勝兼不失球打入淘汰賽。而隊中的六朝元老奧祖亞（Guillermo Ochoa），亦取得個上陣機會。

之前連贏南非及南韓，墨西哥其實早已鎖定小組首名出線。然而墨西哥未肯放鬆，仍想在主場取得佳績。球隊的17歲新星基拔圖摩拉（Gilberto Mora），也是今屆賽事最年輕的球員，他今場獲得正選，成為世界盃史上第6年輕正選上陣球員。至於40歲的「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞，今場仍先列後備。捷克隊之前兩戰得1分，想晉級就要擊敗墨西哥。

adblk5
2026 06 25T010006Z 2038202012 UP1EM6P02S4AV RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T010318Z 316232170 UP1EM6P02XGBK RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T010230Z 221105221 UP1EM6P02W5BC RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T010928Z 1659601461 UP1EM6P02UVB6 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T011010Z 205715135 UP1EM6P038XCR RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T011723Z 120229074 UP1EM6P03KXDF RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T025056Z 1162510327 UP1EM6P07WVK4 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T030250Z 1971205538 UP1EM6P0881KK RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP ZAF KOR

今屆最年輕17歲小將摩拉正選

兩隊成績雖然有大差異，不過在上半場還是互有進攻，但是兩隊半場都未能打開紀錄。然而比賽在換邊後10分鐘就打破僵局，馬迪奧查維斯（Mateo Chavez）在55分鐘為墨西哥取得領先。落後的捷克之後換人，但是未及追平就已經再失守，祖利安昆諾尼斯（Julian Quinones）門前把握機會射入，在61分鐘為墨西哥拉開2:0。

墨西哥在領先兩球之下，終於讓第6次的門將奧祖亞上陣，在78分鐘入替正選的魯爾蘭祖（Raul Rangel），令他與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）及美斯（Lionel Messi）一樣6次出戰世界盃，不過他僅上陣第4屆，因為在2006年及2010年他都為後備門將。而墨西哥在補時再由艾華路費度高（Alvaro Fidalgo）建功，最後以3:0擊敗捷克。墨西哥3戰全勝，入6球失0球晉級，而捷克在相隔20年再入決賽周，不過與20年前一樣，分組賽止步。

adblk6
2026 06 25T021836Z 131937118 UP1EM6P06EYGX RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T023656Z 1362147876 UP1EM6P079JJD RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T025715Z 1844007497 UP1EM6P087DKJ RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T024608Z 1633371043 UP1EM6P07OVJV RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T030951Z 1215924546 UP1EM6P08LELK RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T012129Z 1172258548 UP1EM6P03RSDN RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T013318Z 572556282 UP1EM6P04BGEG RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T013951Z 1835503685 UP1EM6P04MEEY RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T023721Z 777818448 UP1EM6P07A7JF RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T013551Z 75662570 UP1EM6P04FPEQ RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T030035Z 1846584473 UP1EM6P08CXKY RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX 2026 06 25T031302Z 1543996350 UP1EM6P08XPMA RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP CZE MEX
世界盃2026分組賽形勢 世界盃2026最佳第三名榜，波斯尼亞已肯定出線（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月25日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢 世界盃2026分組賽E組形勢（截至6月21日10:00） 世界盃2026分組賽F組形勢（截至6月21日14:00） 世界盃2026，G組形勢（截至6月22日11:00） 世界盃2026分組賽H組形勢（截至6月22日08:00） 世界盃2026分組賽I組形勢 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢（截至6月24日12:00） 世界盃2026分組賽L組形勢（截至6月24日09:00） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖） 世界盃2026 32強賽程，6月29日加拿大對南非���am730製圖）
世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務