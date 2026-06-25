世界盃｜墨西哥奧祖亞獲後備上陣　三球大勝捷克全勝出線

東道主之一的墨西哥，成為首支全勝晉級隊伍。球隊在主場以3:0擊敗捷克，以3戰全勝兼不失球打入淘汰賽。而隊中的六朝元老奧祖亞（Guillermo Ochoa），亦取得個上陣機會。

之前連贏南非及南韓，墨西哥其實早已鎖定小組首名出線。然而墨西哥未肯放鬆，仍想在主場取得佳績。球隊的17歲新星基拔圖摩拉（Gilberto Mora），也是今屆賽事最年輕的球員，他今場獲得正選，成為世界盃史上第6年輕正選上陣球員。至於40歲的「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞，今場仍先列後備。捷克隊之前兩戰得1分，想晉級就要擊敗墨西哥。