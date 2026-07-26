SPARK RUN全封萬宜路11月1日開跑　黃尹雋曾曉彤挑戰713米魔鬼爬升半馬

SUUNTO SPARK RUN繼去年12月舉行越野跑及虛擬路跑後，第五屆SUUNTO SPARK RUN將於11月1日正式揭開序幕，挑戰萬宜路路跑賽。屆時，設有半馬、10公里、5公里個人賽及新增的「ROCKIT 10公里慈善接力賽」。參加者均能獲一件透氣背心、路跑號碼布作紀念，完成者更能獲特別版萬宜水庫錨型石完成獎牌及電子完成證書。一眾跑界猛人涵蓋香港田徑運動員曾曉彤及黃尹雋亦會參加鼎力支持。

今屆新增「ROCKIT 10公里慈善接力賽」，參加者需以4棒接力形式完成10公里賽事。令人耳目一新的是今屆將ROCKIT蘋果管設為指定接力棒。另外，大會將由參加者報名費中，抽200元撥款至藍宇宙海洋保育基金及香港傷健共融網絡，推動海洋保育及傷健共融發展。參賽隊伍之一，「猛龍隊」的視障跑手莫儉榮（Kim）及其領跑員鄭惠珊（Joyce）亦於昨日分享趣聞，領跑途中領跑員需口述影像給視障跑手，偶爾跑手不願繼續跑的時候，領跑員便謊稱很快就到終點以作鼓勵，其實不然。

今屆賽事起點是北潭涌傷健樂園，終點為萬宜拗萬宜路口。路途崎嶇不平，屬「魔鬼級鋸齒爬升 (713m D+)」，惟沿途經萬宜水庫東壩及西壩，跑者能享受到世界級地質風貌例六角形岩柱和錨形石等。

黃尹雋11月赴日跑半馬 落選亞運名單不失望

香港半馬紀錄保持者黃尹雋表示，很期待參加半馬賽事。自己已逾六、七年未跑過萬宜路賽段。雖其斜坡伏度大但風景醉人。他亦透露11月將赴日跑半馬，目標聚焦於明年香港馬拉松。被問及落選2026名古屋亞運名單，他坦言沒有失望，因其並不在自己的目標賽事當中。

曾曉彤望能克服斜路

而在渣馬女子10公里跑三連霸的曾曉彤則指，自己亦會參加半馬。今次賽事爬升約700米，路程陡峭，冀自己能挑戰高强度，克服斜路。她亦表示暫時未規劃重點比賽，放眼冬季賽事。被問及落選2026亞運名單，她透露會以平常心面對，清楚自己離入選仍有一段距離，望下屆能有機會參與。