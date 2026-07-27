美職聯｜世盃名將旺場 孫興民連續3仗入波

世盃過後，美職今夏隨即接力，在世盃球星帶動下，延續當地足球熱潮；其中最搶鏡是南韓國腳孫興民，連續3場美職士哥，帶領效力的FC洛杉磯在下輪美職西岸榜首大戰前，成功造勢。
「孫仔」在世盃帶領的南韓國家隊無功而回，收拾心情重返美職，表現大幅反彈，休季前13戰美職只交出8次助攻的他，復賽後連續3場，場場入1球，包括剛戰主場4比0大炒肯薩斯體育會。FC洛杉磯目前在多賽2場下，跟上季季後賽亞軍溫哥華白帽，在西岸同分並列榜首；兩隊下周末將作分區榜首大戰，屆時年輕時在德甲揚名的「孫仔」，有機會跟對方的德國名將湯馬士梅拿在美職交手。
除孫興民外，巴西國腳中場卡斯米路(Casemiro)，在國家隊於世盃16強出局後約3星期，已急不及待於同日在國際邁亞密作客CF蒙特利爾作「地標戰」並踢足全場。球隊繼續在球王美斯(Messi)休假下，由烏拉圭老將前鋒蘇亞雷斯(Suarez)尾段射入12碼，1比0勝出，球會歷史性美職6連勝兼在東岸追貼榜首拿舒維爾，排第2。
基沙文同樣好腳頭
另一前世盃名將、35歲的法國射手基沙文(Grizemann)同樣好腳頭，他今夏由西甲馬德里體育會加盟美職奧蘭多城，加盟首戰已有進帳，球隊復賽後亦錄兩戰全勝，繼續在東岸力爭上游。另一歐洲名將射手羅拔利雲度夫斯(Lewandowski)斯人獨憔悴，所效力的東岸前列隊伍芝加哥火燄在美職連敗，這位波蘭前鋒加盟以來暫錄1次中框攻門。美職下一焦點是香港時間本周四的美職明星隊對墨超明星隊，「美職」除了有孫興民及湯馬士梅拿列陣外，球王美斯及其隊友迪保羅(De Paul)亦入圍。