美職聯｜世盃名將旺場 孫興民連續3仗入波

世盃過後，美職今夏隨即接力，在世盃球星帶動下，延續當地足球熱潮；其中最搶鏡是南韓國腳孫興民，連續3場美職士哥，帶領效力的FC洛杉磯在下輪美職西岸榜首大戰前，成功造勢。

「孫仔」在世盃帶領的南韓國家隊無功而回，收拾心情重返美職，表現大幅反彈，休季前13戰美職只交出8次助攻的他，復賽後連續3場，場場入1球，包括剛戰主場4比0大炒肯薩斯體育會。FC洛杉磯目前在多賽2場下，跟上季季後賽亞軍溫哥華白帽，在西岸同分並列榜首；兩隊下周末將作分區榜首大戰，屆時年輕時在德甲揚名的「孫仔」，有機會跟對方的德國名將湯馬士梅拿在美職交手。