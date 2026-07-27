英超｜升班馬掀「東瀛旋風」 日本國腳成搶手貨

日本國腳在世盃後繼續顯示他們在世界球壇升格的走勢，陸續投身歐洲大聯賽；其中前鋒前田大然及中場守田英正，短時間內更已分別加盟英超升班馬葉士域治及侯城，相信這股「東瀛旋風」今夏在歐洲，以致被譽為最高水平聯賽的英超，將會吹不停。

前田大然

葉士域治據報以1,000萬英鎊(約1.05億港元)，從些路迪簽入前田大然。28歲的前田大然從蘇超豪門升格至英超升班馬，主因是轉會費不高，同時擁在歐洲聯賽作戰的豐富經驗；在些路迪上陣多達212場入79球，加上比賽心態良好，踢法積極向前，在助葉士域治新季於英超「生還戰」中將起重要作用。今夏世盃為日本上陣3戰入1球的前田大然說：「我為加盟葉士域治感到非常自豪。一直夢想在英超作賽，如今在這間球會實現了，令我非常高興。我的目標總是奮戰，並且取得入球及為自己球隊貢獻助攻，我總會奔跑，傾盡所能。」

守田英正

守田英正助士砵亭闖歐聯8強 另一日本前國腳守田英正，早前以自由身加盟同是英超升班馬的侯城。31歲的他同樣擁有大量的歐洲比賽經驗，上屆更出戰歐聯，助葡超勁旅士砵亭踢入8強，僅不敵阿仙奴止步。侯城今次「免費」得到這位31歲防守中場加盟，與日本球員「平靚正」的標準完全符合。對於侯城來說，英超現時已有田中碧、遠藤航等「藍武士」好手作樣版，相信會方有信心守田英正，有力於英超的激烈中場爭奪戰，毫不示弱。