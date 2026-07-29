劍擊世錦賽｜蔡俊彥以瘀傷照自勉　香港花劍隊升世界排名第二創新高

賽後一度向觀眾說「對唔住」自責的蔡俊彥，在昨晚上載一張大傷瘀傷圖片，在貼文說道︰好吧，我唔怪自己啦……而家係斷咗定撕裂多幾多都未知。非常感謝體育學院職員，物理治療師，營養師，呢兩個月嘅悉心照顧。」

蔡俊彥感謝隊友 盼洛杉磯奧運再創佳績

這名去屆花劍個人賽世界冠軍，3日前在個人賽16強止步時疑似腿部受傷，在團體賽紮住上守尾門，但只差一分飲恨不敵意大利。他續道︰「感謝我嘅隊友，我好自責，因為我好希望以最美好嘅結局完成呢個賽季。承你地貴言，我地一TEAM人共同進退！留返LA！最後再次感謝入場或網上直播支持我地嘅所有人！辛苦你地啦。比賽未完！希望大家可以繼續支持劍擊隊其他嘅成員！佢哋好值得大家支持的！！！」