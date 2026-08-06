賓菲加 歐霸外勢破赫斯

「摩佬」重返西甲班霸皇家馬德里做「艦長」，令連續3屆失落葡超冠軍的賓菲加，換上近屆為富咸企穩英超的另一葡萄人馬高施華掌帥印，並因上屆只得聯賽季軍，要轉戰今夏歐霸外。球隊新季變動頗大，包括歐霸外圍賽第二圈仍踢正選的中堅安東尼奧施華，剛轉會英超般尼茅夫；主要簽入科隆翼鋒卡明斯基、借得馬體會中堅基文迪朗格勒及艾納斯前鋒杜蘭。

由摩連奴換上新帥馬高施華，由歐聯大聯賽轉跑道，今夏先出戰歐霸外圍賽，葡超傳統勁旅賓菲加重新出發，周四深夜在第三圈外圍賽首回合，迎戰季初「冧檔」的蘇超赫斯，乘勝追擊必不留手。(球賽編號FB2365，8月7日03:00開賽)

3位新兵上仗球隊第二圈次回合主場5比0大炒瑞士超聖加倫亦先後披甲，球隊在先輸首回合下，總計反勝對手6比2，打入外圍賽第三圈，全靠希臘舊將箭頭柏夫列迪斯，這位上屆葡超次席射手在主場一戰獨取4球。賓菲加後顧只是葡超新季首戰主場對升班馬維塞烏，預料仍有強大決心，在今場盡數對手，鞏固出線優勢。

赫斯實力大損

對手赫斯上屆「臨尾香」失去蘇超冠軍；今夏變動巨大，主帥戴歷麥恩尼斯、中場甘馬倫戴夫連及射手沙基蘭，齊齊免轉會費過檔格拉斯哥流浪，嚴重影響軍心及大損實力。