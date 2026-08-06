昔日荷甲班霸大換血 阿積士全民皆攻求復興

阿積士今季增兵主要加入有經驗的球員。

阿積士以往是歐洲球壇兵工廠，不斷以高價出售隊內年輕新星，仍能保持上佳水準；但近年每況愈下，流失好手但補入球員卻失敗居多，上屆歐聯大聯賽排尾五出局，季內3度換教練，包括名宿希汀加季初接任4個月已被炒，球隊最終驚險藉季後附加賽決賽射贏12碼勝出，得以取得今夏歐協聯外圍賽一席位。

年初上任技術總監的荷蘭球王之子佐迪告魯夫，今夏改革目標有兩個，爭盃及拉近跟荷甲3連霸的燕豪芬的距離；首先聘用曾帶領隊西甲神奇球隊基羅納升班兼出戰歐聯的西班牙主帥米高，增兵策略亦不再只著重潛質，而是要為球隊注入一眾經驗之輩。

球隊高價放走隊中新星中堅桑史杜亞予紐卡素，而另一新星射手米卡葛斯亦準備投大巴黎；並讓中鋒韋格賀斯、守將富安健洋及辛真高等高薪名氣球員離開。另一方面，簽入23歲的希拉爾翼鋒馬高斯李安納度、摩納哥28歲中堅卡奧軒歷基兩名巴西兵；以先借後買，羅致狼隊的25歲尼日利亞箭頭艾洛高達尼，以及免費簽得30歲的多蒙特的德國中場通天老倌祖利安白蘭特，以及荷蘭老將戴利白蘭特從基羅納回巢。

11人參與進攻

來自西甲的米高主導4-3-3陣式，要求大軍高位壓逼並以無球走動，創造入球機會。他早前接受官網更豪言表示：「我們要全隊11人參與進攻。」