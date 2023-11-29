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體育
2023-11-29 11:03:49

17GolfGirls迷你賽 主播線上線下打高爾夫球 下年聯動TLPGA台灣女子職業高爾夫協會辦活動

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17GolfGirls迷你賽 主播線上線下打高爾夫球 下年聯動TLPGA台灣女子職業高爾夫協會辦活動

17GolfGirls迷你賽 主播線上線下打高爾夫球 下年聯動TLPGA台灣女子職業高爾夫協會辦活動

直播平台17LIVE香港特別企劃「17GolfGirls」的一眾主播經歷了超過半年學習，上周六（11日25日）與用戶及一眾高爾夫球愛好者，進行了一場別開生面的 Golf Fun Contest - 「Let’s Golf 迷你賽」。由於線上線下連動這種模式獲得不錯的反應，17LIVE香港明年將聯動17LIVE 台灣及TLPGA台灣女子職業高爾夫協會，舉辦更多高球線上線下活動。

17GolfGirls迷你賽 從線上走到線下 17GolfGirls主播落場打高爾夫球 17GolfGirls主播落場打高爾夫球經歷超過半年學習，打來有板有眼 17GolfGirls迷你賽，吸引不少高爾夫球愛好者

圓圓yuenyuenmusic奪隊際冠軍

今次17GolfGirls迷你賽賽事以隊際方式比賽，並以簡化的「新新貝利亞」制計分法，讓初學者與高手們能愉快地同場較勁；8位主播落力比試，成績極之相近，需要再同場加演「三杆即時死亡」來定出高下。最後由主播「圓圓yuenyuenmusic」帶領的隊伍勇奪隊際冠軍，而「LennaTong_湯湯」隊伍則獲得隊際優異獎；「喳喳輝kathy仔」則贏得全場票選的最佳揮杆姿態獎。

17GolfGirls迷你賽，以隊際方式比賽，圓圓yuenyuenmusic領軍奪隊際冠軍 17GolfGirls迷你賽，以隊際方式比賽 「17GolfGirls」在香港推進了接近一年 17LIVE香港特別企劃「17GolfGirls」

「17GolfGirls」在香港推進了接近一年後，17LIVE香港認為這次企劃成功加強用戶連結，讓線上直播時的快樂也能帶到實體活動中。17LIVE香港明年更計劃，聯動17LIVE台灣及 TLPGA台灣女子職業高爾夫協會，連結兩地的17LIVE用戶及高球愛好者，讓更多公眾認識高爾夫哥有益身心。

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