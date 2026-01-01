昂坪棧道行山路線｜大嶼山精華遊 大佛纜車機場東涌包羅萬有

大嶼山行山路線沿途景點1︰天壇大佛與心經簡林 東涌B出口乘23號嶼巴，車程約1小時於總站昂坪下車。先遊覽兩個聞名世界的景點，天壇大佛為釋迦牟尼佛像，以青銅製作重250公噸，為香港電影《無間道III：終極無間》場景之一。腳程較遠的為心經簡林，於昂坪廣場天壇大佛公廁向東走約10分鐘，穿過林蔭後位處涼亭後方。心經簡林是世界最大的戶外木刻佛經群，為國學大師饒宗頤的《摩訶般若波羅蜜多心經》墨寶。香港第二高山峰鳳凰山正在心經簡林後方，山勢非凡。

纜車破繭而出 折返到昂坪廣場，向西行穿過昂坪市集，為最後補給點。昂坪市集有不同類種食肆，亦設公廁。在昂坪360站右轉落樓梯往寶昂路，近距離觀看纜車由站內破繭而出。寶昂路向纜車底方向，為昂坪棧道的起點。昂坪棧道為興建昂坪360纜車而設，由加拿大引入6匹騾仔協助運輸，當中4隻完工後回加拿大，餘下一男一女Dennie和Duffi於2005年起留在嘉道里農場。Dennie在2019年離世終年19歲，Duffi在2021年去世終年25歲。

救援徑後半段進入木板路段，部份位置落腳位窄，難以高速下山。拍照後必須放好電話或相機，放褲袋的話最好拉上拉鏈，以免電話跌在棧道木板罅。路窄令行山杖難以發揮100%功效，更重要是，濕度高的日子上風景被霧埋藏，出發前要留意天氣，潮濕不宜。

大嶼山行山路線沿途景點3︰棧道山谷打卡位 經轉向站後過一道閘口，為全程最特別的山坳，先急落後急上，是著名打卡位置。拾級而上，與昂坪纜車平衡而處，東涌灣愈來愈近。3號塔後，短時間內急降300米海拔至東澳古道路口，為全程最花腳力位置。平地後右轉往東涌方向，約15-20分鐘到逸東邨。逸東邨設城巴E21A至何文田、龍運巴士E31至荃灣等。若由逸東邨步行至東涌港鐵站大約15分鐘。

若東涌起步要克服天梯 由昂坪起步至東涌較容易，相反東涌起步體力要求大增，更要留意23號嶼巴（昂坪至東涌）尾班車為晚上7時10分，以及冒上人龍過長未能登車的風險。特別一提昂坪棧道樹蔭指數不高，建議出發前做好防曬準備，及預留足夠的休息時間。

大嶼山行山路線概要 路線 昂坪廣場→天壇大佛/心經簡林→彌勒山轉向站→昂坪360救援徑（昂坪棧道）→東澳古道→逸東邨→東涌站 起步交通 23號嶼巴：東涌B1出口達東路巴士總站上車 2號嶼巴：梅窩上車 昂坪360：東涌登纜車 終點交通 逸東邨乘巴士或步行15分鐘至東涌站 補給 昂坪市集士多或食肆 廁所：昂平路公廁（巴士站落客區旁）、昂坪巴士站（天壇大佛與寶蓮寺間）、昂坪市集公廁（SUBWAY對面）、東涌侯王廟公廁 距離：約9公里 需時：3至4小時 體力：2.5/5 技術：2/5 景色︰4/5