adidas Originals期間限定｜經典Superstars＋NMD x Art Toys鞋款登錄尖沙咀

adidas波鞋一向是熱門選擇，由stan smith、Forum Low、Ultraboost、NMD等，都是一對又一對波鞋控的經典。今天adidas Originals便在尖沙咀旗艦店舉辦期間限定「made Originals」展覽，展示經典珍藏 Superstar鞋款外，亦和多個藝術家合作，介紹不同創意的NMD藝術作品。