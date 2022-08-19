熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會意外 紅黃碼 天氣 消費券第二期 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
體育
2022-08-19 18:51:37

adidas Originals期間限定｜經典Superstars＋NMD x Art Toys鞋款登錄尖沙咀

分享：
adidas

adidas Originals於於尖沙咀旗艦店展出經典Superstar鞋款。

adidas波鞋一向是熱門選擇，由stan smith、Forum Low、Ultraboost、NMD等，都是一對又一對波鞋控的經典。今天adidas Originals便在尖沙咀旗艦店舉辦期間限定「made Originals」展覽，展示經典珍藏 Superstar鞋款外，亦和多個藝術家合作，介紹不同創意的NMD藝術作品。

今次展覽中展示了adidas 收藏家 Eddie (@eddiechanghk) 多年來的珍藏Superstar鞋款，包括不同的年代、crossover款式、配色細節的限量Superstar，見證此系列的演變進化過程，當中包括1970年代的經典款，以及過去和Prada、Swarovski等牌子合作推出的限量版Superstar。

按圖即睇珍藏Superstar鞋款

adidas Half Shell 1970年代的adidas Superstar adidas adidas adidas 2005年的adidas 「Adi Dassler」 adidas adidas adidas adidas

此外，adidas亦展示出與香港不同藝術家合作、以鞋款 NMD_V3 為靈感的Art Toys及藝術作品，最矚目的便要數3樓電梯正面望見、由Z世代藝術家Offgod/Drew (@yalocaloffgod)帶來大型畫作《3 STRIPES》。有興趣的讀者可於即日起至9月5日前往尖沙咀旗艦店免費參觀。

adidas adidas

adidas Originals 期間限定「made Originals」展覽

日期：即日至9月5日

時間：11:30am -9:00pm

地點：尖沙咀漢口道17號D舖3樓

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受