adidas Originals期間限定｜經典Superstars＋NMD x Art Toys鞋款登錄尖沙咀

adidas波鞋一向是熱門選擇，由stan smith、Forum Low、Ultraboost、NMD等，都是一對又一對波鞋控的經典。今天adidas Originals便在尖沙咀旗艦店舉辦期間限定「made Originals」展覽，展示經典珍藏 Superstar鞋款外，亦和多個藝術家合作，介紹不同創意的NMD藝術作品。
今次展覽中展示了adidas 收藏家 Eddie (@eddiechanghk) 多年來的珍藏Superstar鞋款，包括不同的年代、crossover款式、配色細節的限量Superstar，見證此系列的演變進化過程，當中包括1970年代的經典款，以及過去和Prada、Swarovski等牌子合作推出的限量版Superstar。
按圖即睇珍藏Superstar鞋款
此外，adidas亦展示出與香港不同藝術家合作、以鞋款 NMD_V3 為靈感的Art Toys及藝術作品，最矚目的便要數3樓電梯正面望見、由Z世代藝術家Offgod/Drew (@yalocaloffgod)帶來大型畫作《3 STRIPES》。有興趣的讀者可於即日起至9月5日前往尖沙咀旗艦店免費參觀。
adidas Originals 期間限定「made Originals」展覽
日期：即日至9月5日
時間：11:30am -9:00pm
地點：尖沙咀漢口道17號D舖3樓