adios pro 3跑鞋實測｜更回彈、穩定的馬拉松比賽鞋

來到年中，跑鞋界又開始推出比賽鞋，adidas便率先於6月尾推出碳板跑鞋adizero adios pro 3。乘著上一代pro 2好評，今代pro 3目測更大，重量亦有所提升，以下跑鞋實測文便為大家分析adizero adios pro 3的設計及與之前的碳板鞋有何分別。
adios pro 3好穿嗎？
adios pro 3前掌高由上一代29.5mm增加至33mm，後掌高兩代都是39mm，因此今代adios pro 3的鞋跟尖差減少至6.5mm。整對鞋較上一代巨大化，著上腳鞋楦較緊，但前掌空間依然十足，雖然足弓位置為了輕量化明顯偷空，但因為鞋底夠厚，落腳依然感到很安定。而鞋面編織物料感覺似是膠質，可以輕易看到跑手的跑襪，十分透氣。
adios pro 3實測報告
試穿上adios pro 3跑了一次16K tempo run及5x1000米的interval，第一種感覺便是好去。看似巨大化的跑鞋著上鞋感覺是很輕， adios pro 3的中底有39mm厚度，每次落腳都會感受到其強大的緩震能力，基本每一步都卸去了觸地時的地面的衝擊力；另一方面它的回彈性亦夠強，當你用前掌去加速時，很明顯感受到踩落地時反彈的力度，是對推進力很強的跑鞋。鞋頭弧度大，前掌似會向上翹起，跑起上來更流暢。鞋又輕回彈又強，有了更多的give and take跑手很容易便被推得更快。
ENERGYRODS 2.0改變後的變化
此外，adios pro 3最大的更新便是用上ENERGYRODS 2.0。有別於之前的5根碳纖維棒，今次的ENERGYRODS 2.0整合為一體結構，筆者未有穿過pro 2，但據外國跑鞋報告指這個轉變令鞋的抗扭能力更強。與Takumi Sen 8對比，adios pro 3底層的lightstrike pro較闊，鞋身亦因此看起來較巨型，但相對上少了Sen 8那種落腳不夠穩陣的感覺，以Pro 3作長距離練跑亦十分安定放心。
adios pro 3適合跑甚麼距離賽事？
adios pro 3緩震與回彈亦出色，最適合去跑長距離的賽事，如全馬及半馬比賽，平時練習長距離tempo run亦可發揮出其高緩震性能。
adios pro 3適合甚麼跑手？
向來碳板比賽鞋都是為衝PB而設，adios pro 3亦一樣，鞋身多處為減重而偷空，特別是足弓位置可見到ENERGYRODS。如果跑手沒有一定肌力，長跑途中無法堅持前掌落地，adios pro 3對於中掌的負擔便會很大。但如果跑手有足夠訓練，前掌落地亦可以保持4分半pacing以內，adios pro 3便會令你愈跑愈爽。