adios pro 3跑鞋實測｜更回彈、穩定的馬拉松比賽鞋

adios 6鞋面夠薄透氣，夏天練跑亦不焗腳。

來到年中，跑鞋界又開始推出比賽鞋，adidas便率先於6月尾推出碳板跑鞋adizero adios pro 3。乘著上一代pro 2好評，今代pro 3目測更大，重量亦有所提升，以下跑鞋實測文便為大家分析adizero adios pro 3的設計及與之前的碳板鞋有何分別。 adios pro 3好穿嗎？ adios pro 3前掌高由上一代29.5mm增加至33mm，後掌高兩代都是39mm，因此今代adios pro 3的鞋跟尖差減少至6.5mm。整對鞋較上一代巨大化，著上腳鞋楦較緊，但前掌空間依然十足，雖然足弓位置為了輕量化明顯偷空，但因為鞋底夠厚，落腳依然感到很安定。而鞋面編織物料感覺似是膠質，可以輕易看到跑手的跑襪，十分透氣。

對比下Pro 3前掌較高，重量亦較上一代重10g。（rungearrun圖片）

adios pro 3實測報告 試穿上adios pro 3跑了一次16K tempo run及5x1000米的interval，第一種感覺便是好去。看似巨大化的跑鞋著上鞋感覺是很輕， adios pro 3的中底有39mm厚度，每次落腳都會感受到其強大的緩震能力，基本每一步都卸去了觸地時的地面的衝擊力；另一方面它的回彈性亦夠強，當你用前掌去加速時，很明顯感受到踩落地時反彈的力度，是對推進力很強的跑鞋。鞋頭弧度大，前掌似會向上翹起，跑起上來更流暢。鞋又輕回彈又強，有了更多的give and take跑手很容易便被推得更快。 ENERGYRODS 2.0改變後的變化 此外，adios pro 3最大的更新便是用上ENERGYRODS 2.0。有別於之前的5根碳纖維棒，今次的ENERGYRODS 2.0整合為一體結構，筆者未有穿過pro 2，但據外國跑鞋報告指這個轉變令鞋的抗扭能力更強。與Takumi Sen 8對比，adios pro 3底層的lightstrike pro較闊，鞋身亦因此看起來較巨型，但相對上少了Sen 8那種落腳不夠穩陣的感覺，以Pro 3作長距離練跑亦十分安定放心。