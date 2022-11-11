Asics Magic Speed 2跑鞋實測｜CP值最高的碳板練習鞋

Magic Speed 2為Asics早前推出的碳板練習鞋。

Asics最新推出的厚底碳板鞋跑鞋Magic Speed 2，官網明言此鞋定位專為跑手訓練，其外型及設定上亦與Metaspeed+有相似之處，甚至可以說Magic Speed 2是其練習版。這對入門級碳板鞋不指價錢較比賽鞋親民，實際落場試跑感覺更適合平民跑手，絕對是對CP值爆燈的跑鞋。

Magic Speed 2有甚麼改變？ 一直以來Asics跑鞋都為亞洲而設計，其出品的完成度亦高，今次Magic Speed 2的升級亦十分明顯，最大的升級便要數中底用上更軟及吸震更好的FF Blast+，以及亦改為全掌碳板，鞋上各細節位亦有改進。薄薄的鞋舌亦跟現時主流的碳板跑鞋相似，鞋舌除了透氣亦有作凹進去的設計，整鞋舌連至鞋底，可以讓你的腳背連結至腳踝，半襪套式設計更好包裹雙腳。

Magic Speed 2用証雙層中底。

鞋面網布和其他比賽鞋般可以看透鞋襪比不算薄，但單看表面依然會看到一點一點的網孔作透氣，前掌可看到更多網孔。後面後踭部份，可以看到加入泡綿明顯尺寸厚得多，是為了訓練時更舒服同時加強筋腱保護，但代價便是鞋身較重。 Magic Speed 2不適合那一種跑手？ 鞋底方面，Magic Speed 2的Asic Grip耐磨橡膠，中間如Metaspeed+系列般有有很多位置挖空，相信是為了輕量化，但側邊看其耐磨橡膠亦有一定厚度，想用雙腳磨平它相信亦要花不少「里數」。而鞋底中間有向內凹的設計，都是為減重而設，不過足弓位置未有特別的支撐，估計這雙鞋不太適合偏平足跑手。

Magic Speed 2 實測報告 Magic Speed 2實際到手後量度，9.5號鞋重237克，是對標準練習鞋重量。其鞋楦較闊，true size亦不會有腳趾頂住的不適，整體穿上腳十分舒服。上腳試跑10公里，跑速慢慢由每公里6分，加速至5分30秒、5分20秒、5分、4分50秒、4分40秒至4分30秒來跑完10公里。首先中底FF Blast+的感覺很軟，受力後便會變硬，因此大步落地時會感覺到較硬的回彈感，雖然7mm drop的設計感覺有點向前傾，但鞋頭向上翹幅不算高，5分30秒pacing時向前的推進感覺不是很明顯，直到5分pacing才會有較強回饋、明顯向前滾動的感覺。 Magic Speed 2 vs Metaspeed Sky+比較

Magic Speed 2 適合甚麼跑手？ Magic Speed2定位為碳板練習跑鞋，即是跑手上Metaspeed+系列前的訓練鞋。最初穿上Magic Speed 2的感覺十分舒服，輕身得來又貼地，但如果慢跑其實不太感覺到其回彈力，要加速至一定程度才有回饋，但推力與其他比賽鞋又有點差距，因此我認為Magic Speed 2不太適合慢跑及超過半馬距離比賽，反而用作interval或作速度訓練會較為合適。 以Magic Speed 2定價990元，其舒服感以及全掌碳板跑步設定，個人認為是目前跑鞋市場CP值最高的碳板跑鞋。如果不是高階跑手或偏平足跑手，相信Magic Speed 2已適合絕大部份跑手使用。 其他跑鞋實測/評測報告：