Asics Superblast｜日常練習的超級跑鞋 雙層中底轉化超人級緩震回彈

早前ASICS於IG發佈新鞋預告，神秘地指「Something super is coming…」，官方最近亦正式公開這款新作品，便是有著巨型中底的Superblast。

Superblast外型與去年鞋王Novablast 3相似，最大特點便是用上雙層中底，上層為ASICS目前最輕最彈、與比賽鞋METASPEED + 系列相同的FF BLAST TURBO輕彈中底；下層則為FF BLAST PLUS緩震中底，厚達45.5mm重量僅約239g （以男裝US9號計算），與其他品牌的巨型中底跑鞋輕得多。難怪官方亦引用了1966年DC超人為主角的百老匯音樂劇《It’s a Bird… It’s a Plane… It’s Superman》，來宣傳同樣同樣是「Super」的Superblast登場。