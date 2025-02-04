C朗拿度自稱「歷史最佳足球員」承認或有人更喜歡美斯或馬勒當拿

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）接受 El Chiringuito 專訪，就自己職業生涯巔峰時期的多個熱門話題，作出驚人爆料。

C朗透露，他在效力士砵亭時，曾經非常接近加盟巴塞隆拿。此外，他亦談及對死敵美斯（Lionel Messi）的看法。「當我在士砵亭效力時，我本可以加盟巴塞隆拿。」C朗說。

曾有機會投巴塞 最終轉會曼聯

眾所周知，C朗拿度在士砵亭時期已經是炙手可熱的新星之一。當時，這位葡萄牙國腳吸引歐洲多家豪門的關注，其中包括巴塞隆拿。

「當時我與球會的一名成員在一起，他們希望簽下我，但最終沒有成事。他們想在那一年簽下我，然後翌年才讓我加盟。但曼聯則希望我當年便加入。」