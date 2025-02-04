C朗拿度自稱「歷史最佳足球員」承認或有人更喜歡美斯或馬勒當拿

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）接受 El Chiringuito 專訪，就自己職業生涯巔峰時期的多個熱門話題，作出驚人爆料。
C朗透露，他在效力士砵亭時，曾經非常接近加盟巴塞隆拿。此外，他亦談及對死敵美斯（Lionel Messi）的看法。「當我在士砵亭效力時，我本可以加盟巴塞隆拿。」C朗說。
曾有機會投巴塞 最終轉會曼聯
眾所周知，C朗拿度在士砵亭時期已經是炙手可熱的新星之一。當時，這位葡萄牙國腳吸引歐洲多家豪門的關注，其中包括巴塞隆拿。
「當時我與球會的一名成員在一起，他們希望簽下我，但最終沒有成事。他們想在那一年簽下我，然後翌年才讓我加盟。但曼聯則希望我當年便加入。」
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C朗稱與美斯關係好
隨後，C朗拿度被問及對於歷史最佳球員的看法。儘管這位葡萄牙球星承認美斯和馬勒當拿（Diego Maradona）很偉大，但他毫不猶豫地稱自己才是歷來最出色的球員。
「有人可能更喜歡美斯或馬勒當拿，我尊重這一點，但我是最全面的球員。我是歷史上最好的球員，我從未見過比我更強的球員。我擅長頭槌、自由球技術出色、速度快、身體強壯，而且彈跳力驚人。」他表示。
不過，C朗拿度亦強調，他與美斯並沒有任何嫌隙，反而關係相當不錯︰「我和美斯關係很好，我曾經在某次頒獎典禮上充當他的翻譯。他一直對我很好。」他補充道。
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