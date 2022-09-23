C朗「復出」 領葡軍爭榜首

球王基斯坦奴朗拿度(C朗)，香港時間周六深夜「復出」再戰歐國聯，寄望帶領星光熠熠的葡萄牙作客再贏捷克(25/09 0245)，在A2組繼續緊逼榜首西班牙，力爭首名。

季初在曼聯地位大不如前的C朗，6月歐國聯頭3場皆有出場，個人攻入2球並助葡軍取得2勝1和；但這位正保持世界紀錄117個國際賽入球的隊長，上仗獲准提早離隊，葡萄牙即0比1敗走瑞士，目前在A2組4戰7分，1分落後同晚迎戰瑞士的南歐宿敵西班牙(25/09 02:45)。

葡軍老教頭費蘭度山度士今輪國際賽連同下戰迎西班牙，有幸福的煩惱，除翼衛拉菲爾古里路受傷及前鋒拉法施華退役，其餘入選人腳猛將如雲。據報狼隊門將荷西沙亞在機會初登場，而英超兵除C朗外，祖奧簡斯路、魯賓戴亞斯、般奴費南迪斯及迪亞高祖達皆會受重用，當然要打敗對上兩戰歐國聯主場保不敗，並有湯馬士蘇錫克及柏德列舒希克等中前場好手壓陣的捷克，葡軍非要全力出擊不可。