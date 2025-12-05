CBA俱樂部盃｜香港金牛一分僅負北京控股 今鬥南京

香港金牛籃球俱樂部今日在江西南昌出戰第二屆中國人壽CBA俱樂部盃首場分組賽，雖然面對CBA隊伍屬「越級挑戰」，但全隊表現令人眼前一亮，全場緊咬比分至最後2秒，僅以95：96、一分之差惜負北京控股。 首次登上CBA級別舞台，香港金牛排出強陣迎戰，今場正選包括應屆NBL總決賽FMVP厄特爾二世（Michael Ertel II）、盧藝文、孫晨然、盧杜偉及新加盟的捷克國手巴爾文（Ondřej Balvín）。香港金牛甫開局就與北京控股打成均勢，比分一直拉鋸；兩名焦點新援——前NBA湖人球員美臣鍾斯（Mason Jones）及2024 NBL得分王阿諾斯克（E.J. Anosike）亦陸續登場，交出亮眼表現。首節香港金牛僅以22：23落後。 第二節初段，香港金牛一度被對手打出11：2攻勢，比分落後27：36。然而球員未有氣餒，展現「敢港敢闖」的拚搏特質，由董健、厄特爾二世、美臣鍾斯輪流建功，回敬一段13：4攻勢追至40：40平手，並靠刁展望兩記罰球反先42：40。半場結束前雙方互有攻勢，香港金牛以49：51、兩分之差返回更衣室。

易邊後，董健火力全開，連飆兩球三分球，助香港金牛反超55：53。其後雙方形勢膠著，多次互換領先位置。香港金牛今節提高防守強度，有效壓低北京控股命中率；進攻端亦交足功課，美臣鍾斯的突破「And-1」、唐才育三分命中、阿諾斯克震撼全場的重扣接連上演，令內地旁述都大讚香港金牛「刮目相看」。第三節結束時，香港金牛反先74：70。 第四節開局，董健再飆一記三分，將比分推至77：70。北京控股隨即回擊追至77：74，但盧藝文冷靜命中三分穩住軍心。最後階段戰況緊張，進入最後一分鐘，北京控股打出8：1攻勢追平93：93，並在僅餘2.2秒時把握罰球機會得分，反先96：95。香港金牛最後一擊未能命中，最終以一分之差憾負，但球隊整體表現已充分證明其有能力在CBA舞台上立足。 香港金牛6將得分雙位數 香港金牛今場有6位球員得分上雙，包括董健（14分）、厄特爾二世（12分）、唐才育（11分）、美臣鍾斯（11分）、巴爾文（10分），而阿諾斯克收獲全隊最高的19分。

香港金牛總教練解立彬賽後表示：「首先感謝賽會給NBL球隊這樣的鍛鍊機會，因為在NBL聯盟很難會遇到這種強度的對抗，我們這次參賽目的正是鍛鍊隊伍，感受中國籃球最高水平的一個強度。參加競技體育當然追求勝利，但是比勝負更重要的是態度，特別是大家都知道香港遇到大埔火災的慘劇，全俱樂部都一直為大家打氣，希望用一場精彩比賽回報球迷，特別是香港的球迷，所以大家今天都打得特別拼，但是過程中還是出現了一些錯誤。可能大家也想跟CBA球隊、甚至是國家隊代表去爭一爭，能看出這樣的心態，但我們還是要一點點去磨練。」 香港金牛將於今晚7：30迎戰南京天之藍，力爭在今屆收穫首勝。 原文刊登於 Yahoo 體育